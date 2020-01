Grey's Anatomy: Nuovo spin-off all'orizzonte? Risponde la showrunner Krista Vernoff

News Serie TV

Il medical drama tornerà in onda su FoxLife a febbraio.

Il brusio è costante da settimane. Da quando nella sedicesima stagione il Grey Sloan Memorial Hospital ha smesso di essere l'unico scenario in cui far muovere i personaggi di Grey's Anatomy, accompagnando i telespettatori anche nelle corsie del Pacific Northwest General Hospital, dove si sono visti aggirarsi Alex, Richard e Owen, molti si sono chiesti se i produttori del medical drama di ABC non stiano accarezzando l'idea di espandere il franchise con un nuovo spin-off, il terzo dopo Private Practice e Station 19. TVLine ha pensato quindi di girare la domanda direttamente alla showrunner Krista Vernoff.

Sebbene Vernoff, anche la showrunner di Station 19, abbia ammesso di "adorare" il chiacchiericcio sullo spin-off, già battezzato dai fan Pac-North, ha confermato di non essere al lavoro sulla nuova serie. Piuttosto, il Pacific Northwest General Hospital è stato semplicemente un'introduzione necessaria sulla scia del finale della stagione precedente, nel quale Bailey ha distribuito lettere di licenziamento come fossero camici. "È nato dalla domanda: 'Cosa succede se Bailey licenzia tutti?'", ha spiegato. "Come showrunner, non puoi semplicemente licenziare quattro personaggi e poi 'Magia! Tornano tutti al lavoro!'. Quindi, abbiamo dovuto escogitare quello che sarebbe potuto accadere realmente, ed è venuto fuori il Pac-North".

Ma Vernoff ha assicurato: "Non lo sto facendo" riferendosi allo spin-off, aggiungendo poi di avere "piani divertimenti" per questo filone della trama nei prossimi episodi della stagione 16, quando ha ammesso che "Quell'ospedale è un casino". Per saperne di più dovremo attendere la conclusione della lunga pausa invernale, prevista negli USA per il 23 gennaio e in Italia su FoxLife per il 24 febbraio.