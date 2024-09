Grey's Anatomy: Nel teaser trailer della stagione 21 volano schiaffi

News Serie TV

Il medial drama tornerà su ABC il 26 settembre, poi arriverà in streaming su Disney+.

La situazione sarà alquanto tesa quando, tra poche settimane, Grey's Anatomy tornerà in tv con i nuovi episodi della stagione 21. Il teaser trailer diffuso dalla rete americana ABC (dove il debutto è fissato per il 26 settembre) non solo rivela che Catherine farà causa a Meredith per la proprietà della sua innovativa ricerca sull'Alzheimer, anche che Bailey tirerà un sonoro schiaffone alla stessa Catherine dopo essersi sentita dire "Pensi di essere il dono di Dio per questo ospedale? Sei solo un altro dottore".

Grey's Anatomy 21: Stagione 21: Video Promo Ufficiale - HD

Grey's Anatomy: Cosa sappiamo della stagione 21

All'inizio della nuova stagione, al Grey Sloan Memorial Hospital ci sarà un gran via vai di persone. Cosa sappiamo dalle notizie precedenti, Jason George, che ha trascorso le ultime sette stagioni spegnendo incendi nello spin-off giunto alla conclusione Station 19, tornerà a interpretare regolarmente Ben Warren, il marito della Bailey, per terminare la sua specializzazione in medicina. Jake Borelli e Midori Francis saluteranno i loro personaggi, Levi Schmitt e Mika Yasuda, e al loro posto arriverà Michael Thomas Grant (Lo straordinario mondo di Zoey), scelto per il ruolo di James, il nuovo cappellano (apertamente gay) dell'ospedale. Ellen Pompeo e Scott Speedman passeranno un po' più tempo nei panni di Meredith Grey e Nick Marsh rispetto alle ultime stagioni. Dopo 17 anni rivedremo inoltre l'instancabilmente allegra Dott.ssa Sydney Heron, interpretata nuovamente da Kali Rocha.

In Italia, i nuovi episodi di Grey's Anatomy arriveranno a un certo punto in streaming su Disney+. Dopo essere diventata il medical drama più longevo della tv americana, con la stagione 21 la serie di Shonda Rhimes diventerà anche la più lunga nella storia di ABC tra quelle in onda in primetime.