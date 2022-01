Grey's Anatomy: La serie andrà avanti a oltranza, parola di ABC

News Serie TV

Dopo il rinnovo per la stagione 19, il capo di ABC Entertainment Craig Erwich ha ribadito che la rete punterà sul medical drama "fino a quando sarà possibile".

Pochi giorni fa ABC ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la casa di produzione di Grey's Anatomy e con la protagonista Ellen Pompeo grazie al quale è stato possibile rinnovare con largo anticipo la serie per una diciannovesima stagione. In onda dal lontano 2005, Grey's Anatomy è il medical drama più longevo della tv americana e viene naturale chiedersi: per quanto ancora potrà continuare senza perdere spettatori e appeal? In più di un'occasione la stessa Ellen Pompeo ha ammesso di accusare una certa stanchezza creativa e di non essere più sicura di voler continuare a recitare nei panni di Meredith Grey, un personaggio che ormai non riuscirà più a scucirsi di dosso. Eppure, alla fine, ci ricasca sempre e firma un nuovo contratto. A non voler rinunciare a Grey's Anatomy, però, è soprattutto ABC, come ha confermato recentemente il capo di ABC Entertainment Craig Erwich rispondendo ai giornalisti a domande sul futuro della serie.

"Avremo Grey's Anatomy fino a quando sarà possibile", le parole di Craig Erwich

Erwich non ha dubbi. Parlando durante il press tour invernale della Television Critics Association, ha ribadito che qualsiasi decisione sulla conclusione di Grey's Anatomy spetta alle forze creative che sono dietro al franchise. "Una decisione del genere la prenderanno solo i responsabili cioè la creatrice Shonda Rhimes, la showrunner Krista Vernoff e la protagonista Ellen Pompeo", ha detto. Invece la rete, se potesse scegliere, si terrebbe Grey's Anatomy in eterno. "Avremo Grey's Anatomy fino a quando sarà possibile. La serie è una delle cose di cui siamo più orgogliosi alla ABC", ha precisato il dirigente.

D'altronde Grey's Anatomy rimane ancora la serie drammatica di ABC più popolare tra gli spettatori dai 18 ai 49 anni e gli ascolti vanno a gonfie vele. Non ne ha fatto un mistero Erwich aggiungendo: "Grey's Anatomy è ancora al top. E il nostro drama più visto. Una delle serie tv migliori. E penso che la stagione in corso sia straordinaria. Sta approfondendo storie e personaggi nel modo più profondo possibile". La stagione 18 segue i dottori del Grey Sloan Memorial alle prese con nuove sfide dopo la fine della pandemia (che nella serie si immagina terminata, anche se con diversi strascichi): dal burnout dei medici alla difficoltà di trovare nuovi giovani talenti da inserire nell'organico dell'ospedale. Meredith si sta dividendo tra Seattle e il Minnesota, dove sta dirigendo una sperimentazione per curare il Parkinson e, intanto, ha trovato un nuovo amore in un vecchio collega (interpretato da Scott Speedman). In Italia è disponibile in prima visione in streaming su Disney+ ma attualmente è in pausa, visto che negli Stati Uniti tornerà con i nuovi episodi il 24 febbraio.