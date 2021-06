Grey's Anatomy: Justin Chambers ricompare a sorpresa insieme a Ellen Pompeo, cosa bolle in pentola?

News Serie TV

Gli interpreti di Alex Karev e Meredith Grey sono riapparsi a cena insieme oltre un anno e mezzo dopo l'addio di Chambers alla serie: è solo una rimpatriata tra vecchi colleghi o qualcosa di più?

Per descrivere i continui mutamenti e colpi di scena che i fan di Grey's Anatomy, da 17 anni, devono incassare potremmo scomodare tranquillamente una legge della fisica: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Proprio perché nel medical drama creato da Shonda Rhimes tutto ciclicamente torna e si ripete - e la stagione 17 ne è stato l'esempio più lampante - non sorprende più di tanto una reunion improvvisata tra Ellen Pompeo e Justin Chambers, l'interprete di Alex Karev che aveva lasciato la serie ormai oltre un anno e mezzo fa. I due attori si sono ritrovati a cena (insieme per giunta a un'altra ex star della serie, Eric Dane) e hanno postato delle storie su Instagram a testimonianza della mini reunion. Viene da chiedersi: è soltanto una rimpatriata tra vecchi colleghi o c'è qualcosa sotto?

Grey's Anatomy e la reunion che non ti aspetti

Un appena riconoscibile Justin Chambers è apparso venerdì sera nelle storie di Instagram di Ellen Pompeo (vedete due screen in basso). Con capelli ossigenati, baffi e tanta voglia di scherzare e divertirsi, l'attore ha ricoperto scherzosamente il ruolo di cameriere interrompendo una cena apparentemente romantica tra Ellen Pompeo e Eric Dane (l'interprete di Mark Sloan riapparso in un episodio della stagione appena terminata). I tre ex colleghi si sono ritrovati apparendo felici e sorridenti mentre condividevano la cena. Probabilmente si è trattato di una semplice cena privata tra vecchi amici ma, considerato che questa è la prima apparizione social di Chambers insieme a Ellen Pompeo da quando il primo ha lasciato Grey's Anatomy a fine 2019, c'è chi pensa che potrebbe essere un indizio su un eventuale ritorno dell'attore nella prossima stagione.

Perché Justin Chambers aveva lasciato Grey's Anatomy?

Ricorderete che l'ultima apparizione di Chambers in Grey's Anatomy è stata a novembre 2019 durante l'ottavo episodio della stagione 16. Successivamente è stato confezionato un episodio di addio al suo personaggio (il sedicesimo della stagione 16) durante il quale Chambers ha partecipato solamente prestando la sua voce per il voiceover. Ufficialmente l'attore ha lasciato la serie per inseguire altre opportunità lavorative, ma ancora oggi non è chiaro il vero motivo di questa decisione (pare che l'interprete di Karev abbia trascorso un periodo di riabilitazione in una clinica del Connecticut per curare la depressione). Il suo addio inaspettato alla serie, comunque, era andato in scena tra le polemiche (anche per la scelta di far riunire il suo personaggio con la sua ex Izzie e con i loro due gemelli avuti dagli ovuli che lei aveva fatto congelare anni prima). All'epoca Ellen Pompeo aveva difeso la scelta degli sceneggiatori parlando della "migliore uscita di scena possibile" per il personaggio di Karev. Ma, tornando alla legge della conservazione della massa, in Grey's Anatomy nulla si distrugge e tutto e tutti si trasformano. Perciò potremmo ritrovarci persino un Alex Karev con baffi e capelli ossigenati.

Intanto la stagione 17 di Grey's Anatomy è in onda in Italia ogni martedì sera su Fox fino al 29 giugno, quando sarà trasmesso il finale di stagione. Come sappiamo, la serie è stata ufficialmente rinnovata per un diciottesimo ciclo di episodi in onda dal prossimo autunno su ABC.