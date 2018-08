Grey's Anatomy: Jeff Perry sarà nuovamente il papà di Meredith

Svestiti i panni di Cyrus Beene nella recentemente conclusa Scandal, Jeff Perry tornerà a indossare quelli di Thatcher Grey, il padre di Meredith, nella quindicesima stagione di Grey's Anatomy, attesa negli Stati Uniti per il 27 settembre.

Nulla si sa al momento delle circostanze che riporteranno Thatcher nella vita della figlia, né per quanto tempo. All'inizio del mese, in occasione del TCA press tour estivo, la presidente di ABC Channing Dungey aveva anticipato che nella prossima stagione il personaggio interpretato da Ellen Pompeo avrà a che fare con una ricerca su "una condizione medica molto vicina alla sua storia familiare e personale" che toccherà le sue corde emotive. È possibile quindi che il ritorno dell'uomo abbia a che fare con questo.

L'ultima volta di Perry in Grey's Anatomy risale al 2011, in un episodio della settima stagione. In quell'occasione, Thatcher fu ricoverato al Seattle Grace Hospital (diventato poi il Grey Sloan Memorial Hospital dopo la tragica morte dell'altra sua figlia, Lexie) per un mal di stomaco, portando con sé la sua fidanzata poco più che ventenne conosciuta all'alcolisti anonimi.