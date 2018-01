Grey's Anatomy: In arrivo un episodio Arizona-centrico diretto da Jesse Williams

La quattordicesima stagione di Grey's Anatomy ha in serbo un episodio incentrato interamente sulla Dott.ssa Arizona Robbins, il personaggio interpretato da Jessica Capshaw. A rivelarlo è stata la stessa attrice con un messaggio su Twitter, citandone un altro nel quale la co-star Jesse Williams annunciava il suo debutto alla regia del medical drama.

"È un episodio stand-alone su Arizona. Non vedo l'ora!! Quando inizieremo nuovamente a provare, Jesse Williams?", ha scritto Capshaw. Al momento non è chiaro se l'ora andrà a scavare nel passato del personaggio, approfondendone le origini nello stesso modo in cui gli autori faranno a breve con Alex Karev in un episodio diretto da Ellen Pompeo, o se sarà ambientata nel presente, dove - attenzione alle anticipazioni - Arizona è pronta a lanciarsi in una nuova storia d'amore con Carina, la recente aggiunta al cast interpretata dall'italiana Stefania Spampinato.

Negli Stati Uniti, la stagione 14 di Grey's Anatomy è tornata in onda giovedì scorso registrando il suo miglior ascolto (8,2 milioni di spettatori e il 2.2 di rating nel target demografico 18-49) in quasi un anno. In Italia, la programmazione proseguirà su FoxLife a marzo.