Grey's Anatomy: I nuovi episodi in streaming su NOW TV

Sono poche le serie tv che, pur essendo in onda da oltre un decennio, sono ancora le più seguite del proprio network. Una di queste è certamente Grey's Anatomy, le ragioni del cui costante successo alla soglia dell'ormai quasi certa quindicesima stagione sono difficili da spiegare, almeno senza dilungarsi troppo. I suoi attori piacciono e le sue storie sono lo specchio dei tempi. Una delle molte formule che fanno di questo medical drama uno degli appuntamenti di punta disponibile in streaming senza contratto su NOW TV, che ne sta proponendo i nuovi episodi della stagione 14 ogni lunedì, offrendo inoltre a fan e curiosi la possibilità di ri-vedere le stagioni precedenti.

Nel corso degli anni, molti sono stati i pazienti che hanno attraversato le porte del Grey Sloan Memorial Hospital in cerca di aiuto, e altrettanti i dottori coraggiosi, capaci, sexy e complicati che hanno curato le loro ferite. Storie di vite e di tragiche circostanze che finiscono per cambiarle, intrecciate alle storie di un gruppo di dottori - uomini e donne come loro - in cerca del proprio ruolo nel mondo, di qualcuno da amare o semplicemente di un modo per chiudere la giornata senza precipitare ancora più in basso. È una famiglia quella in cui Grey's Anatomy dà il benvenuto ogni settimana. Dopo oltre un decennio, è difficile non sentirsi vicini a suoi personaggi e preoccuparsi per gli eventi della vita in cui gli autori, talvolta forse un po' troppo cinicamente, li trascinano. La loro capacità, in primis quella dell'ideatrice acclamata dalle folle Shonda Rhimes, è di raccontare storie fortemente attuali - di amori che non funzionano, di matrimoni che finiscono, di vite che si spezzano, e di altre piegate dalla violenza o dall'incapacità di riscattarsi. In sostanza, Grey's Anatomy racconta chi siamo, e questo non è così scontato nel mondo frenetico e filtrato di oggi, neppure in tv.

Risale poi solo a pochi giorni fa la notizia del raggiungimento di un nuovo accordo con la protagonista Ellen Pompeo (il cui contratto era in scadenza) per rimanere nei panni della Dott.ssa Meredith Grey per altri due anni - potenzialmente le stagioni 15 e 16. A maggiore conferma di quanto il futuro di Grey's Anatomy sia roseo, c'è il debutto nelle prossime settimane di un nuovo spin-off incentrato su un gruppo di vigili del fuoco di Seattle, Station 19, anch'esso disponibile in streaming su NOW TV, da fine aprile. Le storie di questa nuova serie incroceranno quelle di Grey's Anatomy, in particolare attraverso il coinvolgimento di uno dei protagonisti di quest'ultima, Ben Warren (interpretato da Jason George), il cui matrimonio con la Dott.ssa Miranda Bailey si ritroverà sotto pressione a causa della decisione di lui di appendere il camice al chiodo per diventare un vigile del fuoco.

Prova NOW TV senza impegno!