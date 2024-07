Grey’s Anatomy, Eric Dane rivela perché è uscito di scena: "Non ero più lo stesso"

News Serie TV

Eric Dane ha interpretato Mark Sloan fino alla nona stagione di Grey's Anatomy e, a distanza di anni, racconta perché ha preso le distanze dal medical drama.

Eric Dane ha interpretato uno dei personaggi più carismatici di Grey’s Anatomy, il Dottor Mark Sloan. Il personaggio, tuttavia, non ha superato la nona stagione, a seguito del tragico incidente aereo dell’ottava in cui ha perso la vita anche la sua dolce metà Lexie. Una perdita straziante agli occhi del pubblico particolarmente affezionato alla coppia, così come ai singoli personaggi. A distanza di anni dall’uscita di scena, Eric Dane ha raccontato maggiori dettagli da dietro le quinte e spiegato che il suo allontanamento dalla Serie TV è forse dovuta anche ai problemi che stava affrontando in quel periodo.

Grey’s Anatomy, Eric Dane racconta perché Mark Sloan è uscito di scena: "Mi hanno lasciato andare"

Il dottor Bollore, nome d’arte di Mark Sloan, ha fatto il suo ingresso in ospedale verso la fine della seconda stagione con un ruolo da guest star. Ma è piaciuto così tanto che il medical drama ha deciso di dargli un’altra opportunità a lungo termine, trasformandolo in uno dei personaggi principali della serie tv ideata da Shonda Rhimes. L’ottava stagione, però, ha incrinato la sua permanenza e, nella nona stagione, ha salutato il pubblico del medical drama con una morte inaspettata. A distanza di anni, Eric Dane ha raccontato che la decisione di abbandonare la serie tv di successo non è stata sua. In un’intervista durante il podcast Armchair Expert di Dax Shepard, come riporta EW, l’attore ha rivelato che è stata la produzione a mandarlo via, spiegando che all’epoca stava lottando con i suoi problemi di dipendenza:

Non me ne sono andato, penso che mi abbiano lasciato andare. Non dico che mi abbiano lasciato andare per questo motivo, ma sicuramente non ha aiutato. Stavo iniziando a diventare, come capita con la maggior parte degli attori che hanno trascorso molti anni in uno show, molto costoso per il network. E il network sa che la serie tv farà quello che deve fare indipendentemente da chi continuerà a farne parte. Finché avranno la loro Grey, andrà bene. Non ero lo stesso che avevano assunto e l’avevo capito perfettamente quando mi hanno licenziato. Shonda Rhimes è stata davvero fantastica. Ci ha protetti ferocemente, ci ha protetti pubblicamente e anche privatamente. Ma è probabile che io sia stato licenziato. Non è stato impostato del tipo: ‘Sei licenziato’, ma semplicemente come un: ‘Non tornerai’.

La nona stagione è ripartita con un tragico addio: quello di Mark Sloan, reduce da un brutale incidente aereo la cui vittima è stata proprio Lexie. E mentre Arizona ha perso una gamba, Sloan non è sopravvissuto alle ferite riportate. Eric Dane è riapparso brevemente nella diciassettesima stagione del longevo medical drama, approfittando dello stato comatoso di Meredith alle prese con le conseguenze del Covid-19. Oggi Eric Dane continua ad interpretare ruoli di spicco sul grande schermo, come quello in Euphoria, ma la fama generata da Grey’s Anatomy è stata il grande trampolino di lancio della sua carriera. All’epoca, però, l’attore era alle prese con problemi di dipendenza da antidolorifici, come ha raccontato lui stesso:

Se si considerano tutti gli otto anni di Grey's Anatomy, sono stato incasinato più a lungo di quanto fossi sobrio. Ed è stato allora che le cose hanno iniziato ad andare male per me.