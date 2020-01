Grey's Anatomy: Ellen Pompeo rompe il silenzio sull'addio inaspettato di Justin Chambers

News Serie TV

L'attrice ha commentato l'improvvisa uscita dal cast dell'interprete del dottor Alex Karev.

L'uscita di scena da Grey's Anatomy di Justin Chambers dopo ben quindici anni ha colto di sorpresa i fan del medical drama, ma non solo. Anche Ellen Pompeo, storica interprete di Meredit Grey fin dal primo episodio della serie, ha commentato la notizia dell'uscita dal cast dell'attore che ha vestito i panni del dottor Alex Karev fino all'episodio 8 della sedicesima stagione.

Il tweet di Ellen Pompeo

Circa ventiquattro ore dopo la diffusione della notizia, Ellen Pompeo ha risposto su Twitter a un post di Vanity Fair in cui si faceva riferimento proprio all'uscita di scena di Chambers e al fatto che, lasciando l'attore Grey's Anatomy, la serie avrebbe dovuto affrontare una delle più grandi perdite di sempre. "Parole più vere non sono mai state dette", ha scritto l'attrice allegando l'emoticon di un cuore spezzato. L'uscita di scena del personaggio di Alex Karev è arrivata inaspettata; dopo la sua ultima apparizione, è stato spiegato nell'episodio 9 che Alex è andato da sua madre malata, lontano da Seattle, per prendersi cura di lei. Al momento non sono state rilasciate altre dichiarazioni né dalla produzione né da altri membri del cast.

Truer words have never been spoken @VanityFair 💔 https://t.co/KgoCS9TeVU — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) January 11, 2020

Perché Justin Chambers ha lasciato Grey's Anatomy

Justin Chambers aveva spiegato le ragioni del suo addio alla serie che ha di fatto lanciato la sua carriera in un comunicato. "Non c'è un buon momento per dire addio a una serie e a un personaggio che hanno definito così tanto la mia vita negli ultimi 15 anni", aveva detto l'attore. "È da qualche tempo, tuttavia, che sento il bisogno di ridefinire i miei ruoli come attore e le mie scelte professionali. E quando hai 50 anni e sei benedetto con una moglie straordinaria e solidale come la mia e cinque figli meravigliosi, il momento è ora. Mentre mi allontano da Grey's Anatomy, vorrei ringraziare la famiglia di ABC, Shonda Rimes, i membri del cast originario Ellen Pompeo, Chandra Wilson e James Pickens, il resto del magnifico cast e della troupe e, ovviamente, i fan, per quest'avventura straordinaria".