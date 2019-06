Grey's Anatomy: Ellen Pompeo rivela una verità sconcertante sulle prime stagioni

Grey's Anatomy è uno dei grandi successi della tv americana, oggi come ieri, dopo quindici stagioni e altre due davanti a sé. Non si pensi tuttavia che un tale apprezzamento sia stato fonte di gioia e serenità, in particolare dietro le quinte. In un'intervista con Variety, la star Ellen Pompeo rivela infatti che i primi anni nel medical drama di ABC sono stati piuttosto turbolenti, addirittura "tossici".

"Durante i primi 10 anni ci sono stati seri problemi culturali, comportamenti pessimi, un ambiente di lavoro davvero tossico", dice l'attrice. Questo la spinse a considerare la possibilità di lasciare la serie, anche se, "quando ho cominciato ad avere dei figli, non ci ho più pensato. Dovevo provvedere alla mia famiglia". Pompeo non punta il dito verso qualcuno in particolare, ma riconosce che le cose sono migliorate drasticamente dopo la stagione 10, sulla scia "di alcuni importanti cambiamenti dietro e davanti la macchina da presa".

"Avere un'esperienza che possa rendermi felice e orgogliosa è diventato il mio obiettivo", aggiunge. "Mi sono detta: 'Non può essere fantastica per il pubblico e un disastro dietro le quinte'. [L'ideatrice] Shonda Rhimes e io abbiamo deciso di riscrivere il finale di questa storia. E questo è ciò che mi ha trattenuto. Patrick Dempsey ha lasciato la serie nella stagione 11, e lo studio e la rete credevano che la serie non sarebbe potuta andare avanti senza un protagonista maschile. Quindi, la mia missione è diventata dimostrare che poteva".

E ci è riuscita. Grey's Anatomy ha concluso la quindicesima stagione come la serie più seguita di ABC. Il network ha quindi ricercato e ottenuto un nuovo accordo pluriennale con Pompeo, grazie al quale la serie continuerà ad andare in onda fino alla primavera del 2021, ora probabilmente con la consapevolezza ai piani alti che il suo destino sia legato in realtà a Meredith Grey e a nessun altro.