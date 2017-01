Grey's Anatomy: Ellen Pompeo per la prima volta alla regia di un episodio

Dopo tredici stagioni, Ellen Pompeo racconterà l'universo di Grey's Anatomy da una prospettiva per lei completamente nuova. Per la prima volta dal debutto del medical drama nel lontano 2005, l'interprete della Dott.ssa Meredith Grey farà un passo dietro la macchina da presa per dirigere un episodio in onda questa primavera.

Il ciak è previsto per i primi di febbraio. Per Grey's Anatomy non si tratta della prima volta di un membro del cast alla regia: Chandra Wilson e Kevin McKidd (interpreti di Miranda e Owen) possono ormai definirsi veterani, con oltre una dozzina di esperienze come regista alle spalle.

Nessun dettaglio dell'episodio della Pompeo è disponibile al momento, ma è probabile non coinvolgerà particolarmente Meredith a dispetto di quanto una scelta simile farebbe pensare. In Italia, la seconda parte della stagione 13 (partita negli Stati Uniti la scorsa notte) andrà in onda su FoxLife dal 27 febbraio.