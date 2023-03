Grey's Anatomy: Dopo Ellen Pompeo, anche Kelly McCreary lascia la serie

News Serie TV

L'interprete di Maggie Pierce appende il camice bianco al chiodo dopo 9 stagioni di Grey's Anatomy: "Interpretarla è stata una delle vere gioie della mia vita".

Il Grey Sloan Memorial dovrà fare a meno di un altro dei suoi chirurghi più brillanti. Kelly McCreary, che ha interpretato la sorellastra di Meredith Grey (Ellen Pompeo) Maggie Pierce e capo di chirurgia cardiotoracica dell'ospedale dalla fine della stagione 10, lascia Grey's Anatomy dopo ben nove anni. Lo rivela Deadline condividendo il messaggio con cui l'attrice si è voluta congedare dai fan.

Grey's Anatomy dice addio anche a Maggie

Kelly McCreary apparirà per l'ultima volta nella serie nell'episodio della diciannovesima stagione in onda negli Stati Uniti il prossimo 13 aprile (in Italia, invece, il medical drama torna con i nuovi episodi il prossimo 22 marzo su Disney+). Poi, come Ellen Pompeo, farà un salto al Grey Sloan ancora una volta prima della fine della stagione (presumibilmente nel finale). Questo il messaggio che l'attrice ha voluto condividere con i fan:

Dopo nove stagioni, dico addio a Maggie Pierce e alla sua famiglia del Grey Sloan. È stato un grande onore far parte di una leggendaria istituzione televisiva come Grey's Anatomy. Sarò sempre grato a Shonda Rhimes, Krista Vernoff e ABC per l'opportunità e agli incredibili fan per il loro appassionato supporto. Trascorrere nove anni esplorando un personaggio dentro e fuori, raggiungendo un pubblico globale con storie di grande impatto, è un dono raro. Mi ha offerto l'opportunità di collaborare, imparare ed essere ispirata da innumerevoli artisti brillanti sia davanti che dietro la macchina da presa. Interpretare Maggie Pierce è stata una delle vere gioie della mia vita e me ne vado con profonda gratitudine per ogni fase di questo viaggio. Sono eccitata per il prossimo capitolo della mia vita e per ciò che riserva il futuro.

Il viaggio di Maggie durato 9 stagioni: Perché Kelly McCreary lascia Grey's Anatomy

Una studentessa modello e maniaca del controllo, Maggie è stata introdotta nel penultimo episodio della decima stagione di Grey's Anatomy. In quell'occasione era stato rivelato che era la figlia biologica di Richard Webber (James Pickens Jr.) e della defunta madre di Meredith, Ellis Grey (Kate Burton). McCrary è stata poi promossa a regolare nella stagione 11 e da allora è apparsa in tutti gli episodi, fatta eccezione per un breve arco di episodi della stagione 18 quando è stata lontana dal set per un breve periodo in seguito alla nascita del suo primo figlio. Negli anni, Maggie ha avuto diverse relazioni, in particolare con DeLuca (Giacomo Gianniotti) e Jackson (Jesse Williams), fino a quando non ha incontrato Winston (Anthony Hill) che l'ha seguita a Seattle e i due si sono sposati nella stagione 17 solo per chiedersi, nelle stagioni successive, se non avessero corso troppo affrettando le cose. Nella stagione 19 stanno attraversando una crisi.

Deadline fa sapere che l'uscita di scena di Maggie, così come è stato fatto con quella di Meredith, è stata attentamente pianificata. Pare che l'attrice abbia informato i produttori con largo anticipo del suo desiderio di abbandonare lo show e dedicarsi a nuove opportunità lavorative. Così gli autori hanno potuto pianificare un arco narrativo finale per il suo personaggio.

Le parole della showrunner (ancora per poco) Krista Vernoff

“Kelly McCreary è il sogno di un autore che diventa realtà; brillante, ricca di sfumature, premuroso e gentile. Ci mancheranno profondamente lei e la sua splendida dottoressa Maggie Pierce", ha detto la showrunner di Grey's Anatomy Krista Vernoff. Anche quest'ultima, lo ricordiamo, lascerà la guida della serie (come quella dello spin-off Station 19) alla fine della stagione in corso. Non sappiamo ancora cosa riservi il futuro a Grey's Anatomy, visto che le sorti della serie non sono state ancora decise. Per prendere una decisione, ABC valuterà attentamente le reazioni dei fan e, soprattutto, gli ascolti.