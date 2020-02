Grey's Anatomy dice definitivamente addio ad Alex Karev. Il video tributo [SPOILER]

News Serie TV

La storyline del personaggio di Justin Chambers si concluderà nell'episodio in onda il 5 marzo su ABC.

La showrunner di Grey's Anatomy Krista Vernoff lo aveva promesso: l'uscita di scena del dottor Alex Karev non passerà inosservata. Il medical drama di ABC dedicherà un episodio tributo al personaggio interpretato per 16 stagioni da Justin Chambers che lo scorso gennaio ha deciso improvvisamente di abbandonare la serie. L'episodio in questione, il sedicesimo della stagione 16, si intitolerà "Leave a Light On" e andrà in onda negli Stati Uniti il 5 marzo e, presumibilmente, in Italia nel mese di aprile su FoxLife. Per l'occasione, ABC ha diffuso un toccante promo dell'episodio speciale che si preannuncia strappalacrime. Se non volete avere anticipazioni vi consigliamo di non proseguire con la lettura.

Quale sarà il destino del personaggio di Justin Chambers?

Sulle note di Say Something di A Great Big World, nella clip vengono ripercorsi velocemente alcuni dei migliori momenti che hanno visto protagonista Alex. Non è chiaro come verrà giustificata la dipartita del personaggio interpretato da Justin Chambers, soprattutto perché Chambers non apparirà nell'episodio. Come confermato, infatti, l'ultimo episodio in cui lo abbiamo visto è stato l'ottavo episodio della stagione in corso quando ha preso le parti di Meredith durante l'udienza per la licenza medica della collega.

Come uscirà di scena Alex? (SPOILER)

A giudicare dall'emozionante trailer, l'addio ad Alex Karev sarà piuttosto traumatico, tanto che si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui l'amato dottore morirebbe, anche se fuori dallo schermo. A sostegno di queste teorie ci sarebbero anche le parole che la moglie Jo (Camilla Luddington) ha confidato a Link (Chris Carmack) nell'episodio 15 andato in onda questa settimana negli Stati Uniti. "Mi ha lasciata. Penso che si sia svegliato un giorno e abbia sentito la necessità di fuggire dalla sua vita e da me. Ho chiamato sua madre e lui non era lì. Non è mai stato lì. Mi ha lasciata e non riesco a respirare", dice Jo.

Le dichiarazioni della showrunner Krista Vernoff

Come detto in precedenza dalla showrunner di Grey's Anatomy Krista Vernoff, le rivelazioni sul destino di Karev verrano svelate poco per volta. "Ci stiamo andando cauti, perché vogliamo provocare a Jo un po' di dolore alla volta", aveva detto a Variety sottolineando la necessità di voler rendere l'uscita di scena di Alex meno traumatica possibile per sua moglie Jo.

Come finirà davvero la storia di Alex Karev dopo sedici stagioni? In Italia Grey's Anatomy è tornata con i nuovi episodi su FoxLife lunedì scorso e va in onda con un episodio ogni lunedì sera alle 21:00, anche in streaming su NOW TV.