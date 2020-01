Grey's Anatomy: Ecco il vero motivo per cui Justin Chambers avrebbe lasciato il cast della serie

News Serie TV

Dietro la decisione dell'attore ci sarebbe un problema di depressione.

La notizia dell'uscita dal cast di Grey's Anatomy di Justin Chambers, interprete del dottor Alex Karev per quindici anni, ha sconvolto i fan del longevo medical drama. L'ultimo episodio in cui abbiamo visto l'amato personaggio a cui l'attore ha prestato il volto fin dal primo episodio della serie è stato l'ottavo della stagione 16, La mia occasione, andato in onda in Italia su FoxLife il 16 dicembre. Chambers ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a compiere questa scelta in un lungo comunicato in cui ha detto di voler ridefinire i suoi ruoli come attore e le sue scelte professionali. Dietro l'addio a Grey's Anatomy, però, potrebbe esserci forse dell'altro.

Le prime dichiarazioni pubbliche di Justin Chambers dopo la sua decisione

Secondo quanto riportat dalla testata Page Six, l'attore 49enne avrebbe trascorso un periodo in una clinica mentale in Connecticut, la Privé-Swiss (la stessa dove erano state ricoverate altre star quali Selena Gomez e Kit Harrington), per curare depressione e stress. Raggiunto da una giornalista di Page Six, l'attore 49enne ha detto di sentirsi molto eccitato all'idea di iniziare una nuova vita dopo Grey's Anatomy e di avere tra i progetti futuri la produzione di alcuni documentari. Quando gli è stato chiesto se fosse vera la notizia secondo la quale sarebbe stato ricoverato nella clinica Privé-Swiss non ha negato, rispondendo "forse" per poi cambiare immediatamente argomento e aggiungendo: "In ogni modo Grey's Anatomy mi ha supportato molto e sono molto grato alla serie. È stato un bel viaggio".

Grey's Anatomy torna su FoxLife con i nuovi episodi della sedicesima stagione (purtroppo senza l'amato dottor Karev) il prossimo 24 febbraio.