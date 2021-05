Grey's Anatomy: Cristina Yang tornerà nella serie? Sandra Oh chiarisce le cose

News Serie TV

L'attrice, ora star di Killing Eve, ha risposto una volta per tutte ai fan che la vorrebbero rivedere, almeno come ospite, nel medical drama che l'ha resa famosa.

La stagione 17 di Grey's Anatomy è stata, per certi aspetti, una vera dichiarazione d'amore ai fan di lunga data della serie. Episodio dopo episodio sono tornati a sorpresa, come guest star, alcuni dei volti più amati del medical drama che avevamo salutato nelle stagioni precedenti (tra questi ricordiamo l'amatissimo dottor Derek Shepherd di Patrick Dempsey, George O'Malley interpretato da T.R. Knight, Lexie Grey di Chyler Leigh, Mark Sloan interpretato da Eric Dane e la April Kepner di Sarah Drew). Le loro apparizioni hanno emozionato gli spettatori che, a tre episodi dalla fine della stagione, sperano però nel ritorno di un altro amato personaggio, vale a dire Cristina Yang, brillante cardiochirurgo e migliore amica di Meredith interpretato per 10 stagioni da Sandra Oh. Ci sono speranze di vedere riunite dal vivo le migliori amiche Meredith e Cristina ancora una volta? Alla domanda ha risposto la stessa Sandra Oh e, a giudicare dal suo commento, meglio non sperarci troppo.

Grey's Anatomy: Sandra Oh non vuole indossare di nuovo il camice di Cristina Yang

Intervenendo come ospite del podcast Asian Enough del Los Angeles Times, Oh - che ora possiamo apprezzare nei panni della dinamica funzionaria dell'MI-5 Eve Polastri in Killing Eve - ha chiarito di non avere interesse a tornare in Grey's Anatomy, neppure per un cameo. "Amo la serie. E la apprezzo molto anche proprio perché mi viene chiesto ancora di tornare", ha detto l'attrice riferendosi alla richiesta dei fan. "Ma ho lasciato la serie, mio Dio, almeno sette anni fa. Nella mia mente, ormai è un'esperienza del passato", ha aggiunto.

Ecco cosa farebbe Cristina Yang durante la pandemia

A mantenere accese le speranze dei fan è il fatto che nella storia Cristina non è morta, ma si è solo trasferita in Svizzera. Nel corso delle stagioni, anche dopo il suo addio, in Grey's Anatomy ci sono stati molteplici riferimenti al suo personaggio (si è scambiata sms con Meredith e le ha mandato addirittura come regalo "il dottor Vedovo" interpretato da Richard Flood). "So che per moltissime persone il ricordo è ancora assai vivo. E anche se lo capisco e lo apprezzo, sono andata avanti", ha tuonato Sandra Oh. L'attrice, comunque, non ha avuto problemi a immaginare cosa farebbe Cristina oggi, alle prese con la pandemia di Covid-19. "Sarebbe stata sicuramente in prima linea cercando di risolvere grandi problemi. Questa pandemia ha reso ancora più evidenti e problematiche le disparità per ricchezza, quindi lei probabilmente lavorerebbe su questo, per risolvere problemi sistemici", ha concluso Oh.

Intanto, vi ricordiamo che Grey's Anatomy è stata appena rinnovata per una stagione 18 insieme al suo spin-off Station 19, che tornerà con la stagione 5.