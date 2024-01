Grey's Anatomy ci fa ancora sognare: Agli Emmy la reunion di Alex e Izzie

News Serie TV

Durante la cerimonia dei 75esimi Emmy Awards Katherine Heigl, Justin Chambers e altre storiche star del longevo medical drama saliranno sul palco per una reunion già destinata a far impazzire i fan.

Quattro anni dopo l'uscita di scena di Justin Chambers da Grey's Anatomy e ben quattordici anni dopo l'addio di Katherine Heigl, i fan del medical drama avranno finalmente la reunion sullo schermo che si meritano? Più o meno. Gli interpreti di Alex Karev e Izzie Stevens si ritroveranno sul palco della 75esima edizione degli Emmy Awards, i premi televisivi che saranno consegnati questa notte a Los Angeles. Insieme ai colleghi Ellen Pompeo (Meredith Grey), James Pickens Jr. (Richard Webber) e Chandra Wilson (Miranda Bailey) annunceranno il vincitore di una delle ambite statuette, proprio mentre il medical drama creato da Shonda Rhimes sta per raggiungere l'importante traguardo delle 20 stagioni (per la cronaca, la serie ha collezionato negli anni 39 nomination agli Emmy vincendone 5, compreso quello assegnato a Katherine Heighl nel 2007 come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica). Una reunion celebrativa, certo, ma anche l'occasione per rivedere l'uno vicino all'altro i due attori, visto che nella serie Alex e Izzie si sono ritrovati soltanto off-screen.

Grey's Anatomy: Com'era finita tra Alex e Izzie

Katherine Heigl ha lasciato Grey's Anatomy durante la sesta stagione e non ha mai voluto riprendere il ruolo di Izzie, neppure quando, nella stagione 17, diverse storiche star della serie sono tornate per un cameo (in alcune scene dei "sogni" di Meredith sulla spiaggia). Ricorderete che l'ultima apparizione di Justin Chambers nella serie, invece, è stata a novembre 2019 durante l'ottavo episodio della stagione 16. Successivamente è stato confezionato un episodio di addio ad Alex Karev durante il quale l'attore ha partecipato solamente prestando la sua voce per il voiceover. In quell'occasione abbiamo scoperto il destino riservato al suo personaggio: ha lasciato il Grey Sloan e sua moglie Jo (Camilla Luddington) per riunirsi proprio con l'ex moglie Izzie Stevens (Heigl). Il dottor Karev ha spiegato tramite alcune lettere ai colleghi il motivo per il quale aveva deciso di lasciare immediatamente Seattle: si era riunito con Izzie dopo aver scoperto di essere padre di due gemelli, dati alla luce da quest'ultima dopo un'inseminazione artificiale a cui si era sottoposta anni prima. Questo pseudo lieto fine, però, non l'abbiamo visto sullo schermo e la stessa Heigl ospite di Entertainment Tonight, aveva criticato questa scelta della showrunner Krista Vernoff. Riferendosi ad Alex e alla sua decisione di lasciare la moglie Jo, l'interprete di Izzie aveva detto: "Ma non stava insieme a qualcuno? Senti, non ti sembra una mossa da str***o?".

Emmy 2023: Tutte le reunion che vedremo sul palco

La cerimonia degli Emmy (rimandata da settembre 2023 a gennaio 2024 a causa dello sciopero degli sceneggiatori) quest'anno sembra proprio puntare sull'effetto nostalgia. Quella di Grey's Anatomy, infatti, sarà solo una delle tante reunion previste. Sul palco si ritroveranno anche Lorraine Bracco e Michael Imperioli da I Soprano, Martin Lawrence, Tisha Campbell, Carl Anthony Payne II e Tichina Arnold della sitcom Martin, Calista Flockhart, Greg Germann, Peter MacNicol e Gil Bellows di Ally McBeal, Tina Fey e Amy Poehler dal Saturday Night Live, Connie Britton e Dylan McDermott dalla prima stagione di American Horror Story, Ted Danson, Kelsey Grammer, Rhea Perlman, John Ratzenberger e George Wendt di Cin Cin. In Italia la cerimonia sarà trasmessa in diretta da Sky Atlantic e in streaming su NOW a partire dalle 2 di notte.