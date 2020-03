Grey's Anatomy, Camilla Luddington è incinta: Lo sarà anche Jo?

News Serie TV

Con l'uscita di scena di Alex Karev le cose si complicano: la gravidanza sarà inserita nella serie?

Ennesimo colpo di scena per Grey's Anatomy dopo la sconvolgente uscita di scena del personaggio di Alex Karev. Camilla Luddington, che nel medical drama interpreta la moglie del personaggio a cui ha dato il volto per quindici stagioni Justin Chambers, ha annunciato di essere in attesa del suo secondo figlio. L'inaspettata notizia, tenuta nascosta per mesi, è stata rivelata solo dopo la messa in onda del controverso episodio di addio a Karev tanto che c'è chi pensa che la gravidanza potrebbe essere inserita nel copione della serie. Se preferite non avere altre anticipazioni vi consigliamo di non proseguire con la lettura.

L'addio di Alex Karev a Jo (SPOILER)

La scorsa settimana Grey's Anatomy ha detto addio al personaggio di Justin Chambers nell'episodio "Leave a Light On" facendogli comunicare, via lettera, di aver deciso di lasciare Seattle e di vivere in Kansas, insieme al suo grande amore Izzie e ai loro due gemelli di cinque anni, Eli e Alexis. Alla moglie Jo, Alex ha inviato i documenti del divorzio scrivendo di aver capito di voler stare con la sua ex moglie Izzie e con i suoi figli, avuti grazie agli ovuli che erano stati congelati mentre lei mentre combatteva contro il cancro. "Ho bisogno di dare a questi bambini la famiglia che tu e io non abbiamo mai avuto. Quando ti dicevo che ti amavo era vero. Ma Izzie è la madre dei miei figli", le sue parole che suonano, alla luce della notizia della gravidanza dell'attrice, alquanto ironiche.

L'annuncio della gravidanza di Camilla Luddington

L'attrice ha rivelato di essere incinta con un simpatico post sulla sua pagina Instagram. "Matt e io siamo felici di annunciare finalmente, dopo averlo tenuto nascosto per mesi, che sono incita. Siamo eccitati di dare a Hayden un fratellino che si aggiungerà alla nostra famiglia.", ha scritto Luddington scusandosi con i fan di essere stata poco presente sui social nei mesi scorsi. L'attrice è già mamma di una bambina, Hayden, nata tre anni fa. In quell'occasione, la gravidanza non era stata inserita nella stagione 13 di Grey's Anatomy ma stavolta, considerata come si è conclusa storia del suo personaggio con Alex, potrebbe essere un bel colpo di scena.

Le conseguenze su Grey's Anatomy

Il fatto che la gravidanza di Camilla Luddington sia stata tenuta nascosta per diversi mesi potrebbe far pensare che ormai gli sceneggiatori hanno rinunciato ad inserirla nella storia. D'altro canto, però, la rivelazione potrebbe essere stata fatta appositamente dopo l'uscita di scena di Alex per non rovinare la sorpresa e non distolgiere l'attenzione dall'episodio speciale dedicato al chirurgo interpretato da Justin Chambers.

Per capire quale storia verrà riservata ad Alex non ci resta che continuare a seguire Grey's Anatomy, in onda anche in Italia su FoxLife ogni lunedì sera.