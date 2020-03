Grey's Anatomy rivela il destino di Alex Karev, ed è uno shock! [SPOILER]

News Serie TV

La serie tv ha dato un finale inaspettato alla storia del personaggio di Justin Chambers.

Come preannunciato, l'episodio della stagione 16 di Grey's Anatomy in onda negli Stati Uniti la scorsa notte - in Italia arriverà su FoxLife soltanto ad aprile, quindi occhio alle anticipazioni! - ha dato una chiusura alla storia del Dott. Alex Karev dopo la decisione di Justin Chambers di lasciare improvvisamente il cast del medical drama di successo di ABC, perché "sento il bisogno di ridefinire i miei ruoli come attore e le mie scelte professionali". Prossimo ai 50, Chambers, che di anni ne aveva 35 quando vestì per la prima volta i panni di Karev, è tornato nella serie per prendere parte alla produzione dell'episodio Leave A Light On, sebbene solo come voce fuori campo. Tuttavia, mentre i fan si aspettavano un addio blando o nella peggiore delle ipotesi tragico per il personaggio, come avvenuto in passato con altre pesanti uscite di scena, la trovata della showrunner Krista Vernoff ha lasciato tutti alquanto spiazzati.



L'ultima volta di Karev in Grey's Anatomy risale alla fine dello scorso anno, quando il dottore ha deciso di tornare a casa in Iowa per prendersi cura della madre malata, o almeno così si diceva tra le corsie del Grey Sloan Memorial Hospital. L'ultimo episodio ha rivelato invece che Alex ha lasciato la città e la moglie Jo (Camilla Luddington​) per... riunirsi con l'ex moglie Izzie Stevens! Come spiegato in una serie di lettere a Meredith, Jo e Bailey, lui si è ricongiunto con la Izzie di Katherine Heigl dopo aver appreso che lei gli ha nascosto di aver dato alla luce due gemelli, Eli e Alexis, anche figli suoi, con i quali vive ora in una fattoria nel Kansas. Dopo il processo di Meredith dello scorso autunno, Alex ha raggiunto Izzie e conosciuto i ragazzi, decidendo infine di stare con loro.

Il commento della showrunner Krista Vernoff

In una dichiarazione rilasciata a TVLine, Vernoff ha così commentato l'uscita di scena di Chambers e del suo personaggio: "È quasi impossibile dire addio ad Alex Karev. Questo è vero per me come per tutti gli sceneggiatori di Grey's Anatomy e per i fan. Abbiamo amato scrivere per Alex. E abbiamo amato osservare l'interpretazione di Justin Chambers. Per 16 stagioni, 16 anni, siamo cresciuti con Alex Karev. Siamo stati frustrati dai suoi limiti e ispirati dalla sua maturazione, arrivando ad amarlo profondamente e a pensare a lui come a uno dei nostri migliori amici. Ci mancherà terribilmente. E saremo sempre grati per il suo impatto sulla nostra serie, sui nostri cuori, sui nostri fan e sul mondo".