Grey's Anatomy: A Sophia Bush un ruolo ricorrente nella stagione 21

L'ex star di One Tree Hill interpreterà una dottoressa in uno dei prossimi episodi del medical drama: ecco i primissimi dettagli.

Un volto molto amato dagli appassionati di serie tv sta per aggiungersi al cast di uno dei medical drama più popolari di sempre, Grey's Anatomy. Si tratta di Sophia Bush, ex star di One Tree Hill e Chicago PD che secondo Deadline è stata scelta per ricoprire un ruolo ricorrente nella stagione 21 della serie di ABC. Finora non si conoscono molti dettagli sul suo personaggio, ma siamo sicuri che sarà un'attrice capace di farsi notare con la sua esuberanza e il suo fascino.

Sophia Bush in Grey's Anatomy: Cosa sappiamo

Bush apparirà per la prima volta in Grey's Anatomy nell'episodio in onda negli Stati Uniti il prossimo 7 novembre. Interpreterà la dottoressa Cass Beckman, chirurgo traumatologo amabile, divertente e un po' disordinato del Seattle Presbyterian. Cass sarà la moglie di David Beckman, chirurgo cardiotoracico del Grey Sloan (non chiaro, precisa Deadline, se il ruolo di David sia stato già assegnato o meno).

Come sappiamo, Sophia Bush ha già una certa esperienza con il camice bianco perché ha interpretato un chirurgo cardiaco nella serie di CBS Good Sam, durata una sola stagione su CBS. In Grey's Anatomy raggiunge gli altri membri ricorrenti del cast di questa stagione che, per ora, sono Scott Speedman, Natalie Morales e la regista e produttrice esecutiva della serie Debbie Allen. L'ex Brooke Davis sta lavorando, nel frattempo, anche al chiacchierato sequel di One Tree Hill in fase di sviluppo a Netflix. Dal momento che questo progetto è ancora nelle primissime fasi, non dovrebbe intralciare i suoi impegni in Grey's Anatomy. La serie, lo ricordiamo, in Italia tornerà prossimamente con la 21esima stagione su in prima visione su Disney+.