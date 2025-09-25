Grey's Anatomy 22: Un nuovo teaser anticipa possibili vittime, chi sopravviverà al finale della scorsa stagione?

News Serie TV

Dopo lo sconvolgente cliffhanger della stagione 21, Grey's Anatomy sta per tornare, ma chi uscirà illeso dall'esplosione del Grey Sloan Memorial? Il nuovo promo avverte che non tutti ce la faranno.

I fan di Grey's Anatomy devono prepararsi all'ennesimo momento tragico? Probabile, viste le premesse di un nuovo promo che anticipa il ritorno del medical drama in tv con la stagione 22 (negli Stati Uniti su ABC il prossimo 9 ottobre, in Italia prossimamente in streaming su Disney+). Ma, mentre l'attesa cresce, è impossibile dimenticare che la stagione precedente si era conclusa con un'esplosione al Grey Sloan Memorial e il destino di diversi personaggi principali lasciato in sospeso. Il teaser appena uscito non fa nulla per calmare i nervi. Anzi, aumenta le tensioni parlando esplicitamente di "possibili vittime". E, come ben sanno gli appassionati della serie, raramente Grey's Anatomy fa sconti.

Grey's Anatomy, l'esplosione al Grey Sloan: chi è sopravvissuto?

L'evento che ha chiuso la stagione 21 è stato sconvolgente: Jenna Gatlin (interpretata da Piper Perabo), una madre disperata, ha inavvertitamente causato un'esplosione nell’ospedale mentre cercava di ottenere cure per sua figlia. Un evento tragico, ma purtroppo non inedito per i corridoi del Grey Sloan. Di alcuni personaggi abbiamo già conferme sulla loro sopravvivenza: Jo e Simone sono al sicuro. Ma il destino di altri rimane un mistero. In particolare, desta grande preoccupazione la sorte di Link (Chris Carmack), rimasto coinvolto nell'esplosione proprio dopo aver scoperto che lui e Jo aspettano due gemelle.

Anche il futuro di Ben (Jason George) è appeso a un filo. Non tanto per la sua sopravvivenza fisica, quanto per il suo posto nel programma di specializzazione: Teddy ha deciso di non trattenerlo, costringendolo a considerare un nuovo percorso formativo. Riuscirà a ritrovare la sua strada? Intanto nel teaser lo vediamo preoccupato cercare Miranda nel caos dell'esplosione.

Meredith ci sarà? La presenza di Ellen Pompeo nella prossima stagione

A quanto pare anche nella stagione 22 potremo contare su Ellen Pompeo, che non ha mai lasciato definitivamente la serie come aveva fatto credere qualche anno fa. Meredith Grey, che ha trovato un nuovo equilibrio tra la sua ricerca sull’Alzheimer a Boston e il ritorno a Seattle, ha stretto un accordo con Catherine Fox per avere un laboratorio tutto suo, ma sarà comunque presente per consulti e operazioni e i suoi figli potranno tornare a vedere gli amici. Insomma, Meredith sarà ancora parte integrante del Grey Sloan, anche se con ritmi diversi. Non è tutto. Il suo partner, Nick (Scott Speedman), dovrebbe continuare a essere presente nella serie, nonostante l’impegno dell’attore in un nuovo progetto su ABC. Secondo le ultime indiscrezioni, la sua partecipazione a Grey's non dovrebbe essere compromessa.

Il cast: Chi torna e chi è in bilico

Diversi attori storici hanno rinnovato i loro contratti quindi (salvo sorprese dell’ultimo minuto) possiamo stare tranquilli: Chandra Wilson nei panni di Miranda Bailey, James Pickens Jr. nel ruolo di Richard Webber, Kevin McKidd come Owen Hunt, Kim Raver nel ruolo di Teddy Altman, Caterina Scorsone nei panni di Amelia Shepherd, Camilla Luddington nel ruolo di Jo Wilson. Ma come ben sappiamo, essere confermati non significa necessariamente essere al sicuro. Nessuno è immune alla furia narrativa di Grey's Anatomy.

Uno dei nomi che manca ufficialmente all'appello è proprio quello di Chris Carmack che interpreta Link. Non abbiamo avuto conferme sul suo ritorno, né da parte della produzione né dell’attore stesso. Ma forse si tratta solamente di una strategia per non spoilerare la sorte del suo personaggio. Di certo, però, con un teaser che parla chiaramente di "fatalità multiple", i timori sono più che fondati.