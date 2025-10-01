Grey's Anatomy 22: Il Grey Sloan è in fiamme nel trailer ufficiale della nuova stagione

News Serie TV

Il 9 ottobre torna negli Stati Uniti Grey's Anatomy (in Italia prossimamente su Disney+): il trailer ufficiale della stagione 22 anticipa una premiere all'insegna della tragedia.

I corridoi del Grey Sloan Memorial diventano, per l'ennesima volta, teatro di una tragedia che coinvolge tutti i protagonisti di Grey's Anatomy nel trailer ufficiale della ventiduesima stagione. ABC l'ha diffuso in vista del debutto statunitense fissato per il 9 ottobre (in Italia i nuovi episodi sono attesi prossimamente su Disney+) e quello che ci presenta è uno scenario a dir poco drammatico: esplosioni, fiamme, caos, volti terrorizzati e un'unica, angosciante domanda che ci facciamo da mesi: chi è sopravvissuto?

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/grey-s-anatomy/22/video/?vid=48045" title="Grey's Anatomy 22: Stagione 22: Il Trailer Ufficiale - HD">Grey's Anatomy 22: Stagione 22: Il Trailer Ufficiale - HD</a>

Grey's Anatomy 22: Una tragedia aprirà la stagione

La stagione 21 si era chiusa con un finale ad altissima tensione: una madre disperata, Jenna Gatlin (Piper Perabo), aveva inavvertitamente causato un'esplosione nel cuore dell'ospedale nel tentativo di salvare la figlia. Un evento tragico, ma purtroppo non insolito per chi conosce la lunga storia di catastrofi che hanno colpito il Grey Sloan. E il nuovo trailer non fa nulla per calmare i nervi: anzi, accende ancora di più la paura, parlando esplicitamente di "possibili vittime".

Chi è a rischio? Link è vivo?

La sorte di uno dei personaggi più amati, il dottor Link (Chris Carmack), è ancora avvolta nel mistero. Rimasto coinvolto nell'esplosione proprio dopo aver appreso che lui e Jo (Camilla Luddington) aspettano due gemelle, il personaggio non risponde al telefono nel trailer e non compare mai tra i sopravvissuti confermati. Per alimentare il dubbio, naturalmente né la produzione né l’attore stesso hanno confermato ufficialmente il suo ritorno. Un altro punto interrogativo grava su Ben Warren (Jason George), che nel trailerappare intento a cercare Miranda Bailey tra le macerie. Tuttavia, il pericolo per lui non è solo fisico: il suo futuro professionale è in bilico, dopo che Teddy Altman ha deciso di non proseguire con la sua formazione quindi il suo lavoro in ospedale è incerto.

Il cast: chi resta e chi potrebbe dire addio

Nonostante gli addii annunciati più volte, Ellen Pompeo tornerà anche nella stagione 22. Meredith ha raggiunto un nuovo equilibrio tra la sua vita familiare e la carriera: ha ottenuto un laboratorio a Boston per proseguire le sue ricerche sull’Alzheimer, ma trascorrerà l’estate a Seattle per restare coinvolta negli interventi chirurgici e nelle consulenze. Il suo compagno, Nick Marsh (Scott Speedman), dovrebbe restare al suo fianco nonostante l'impegno in un altro progetto su ABC, la serier RJ Decker ordinata recentemente.

La buona notizia è che molti degli storici del Grey Sloan torneranno: Chandra Wilson (Bailey), James Pickens Jr. (Richard), Kevin McKidd (Owen), Kim Raver (Teddy), Caterina Scorsone (Amelia) e Camilla Luddington (Jo) hanno tutti rinnovato i loro contratti. Ma, come insegna la lunga storia della serie, avere un contratto non significa sopravvivere a una stagione. Questa sarà la terza stagione sotto la guida di Meg Marinis, subentrata come showrunner a Krista Vernoff nel 2023. E, se le premesse sono queste, possiamo aspettarci una stagione che non risparmierà colpi di scena.