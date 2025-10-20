Grey's Anatomy 22: Caterina Scorsone si prende una pausa, è un addio o un arrivederci?

News Serie TV

La dottoressa Amelia Shepherd sarà assente nei prossimi episodi della stagione 22 di Grey's Anatomy, ma tra quanto rivedremo Caterina Scorsone? Ecco cosa sappiamo (SPOILER).

Ormai non è un mistero: la stagione 21 di Grey's Anatomy si è conclusa con un'esplosione devastante che ha sconvolto tutto il Grey Sloan Memorial Hospital, con effetti evidenti nei primi episodi della stagione 22 (in Italia in arrivo prossimamente su Disney+). Ma nessun personaggio è stato colpito quanto la dottoressa Amelia Shepherd, interpretata da Caterina Scorsone. Deadline ha fatto sapere che quest'ultima sarà assente nei prossimi episodi della stagione, ma per quanto? Ecco come stanno le cose (ma, naturalmente, seguiranno spoiler sui primi due episodi della stragione 22 di Grey's Anatomy, quindi se non volete anticipazioni vi consigliamo di non proseguire con la lettura).

Grey's Anatomy 22: Perché Caterina Scorsone si prende una pausa

Gli eventi del finale della stagione 21 e dei primi episodi della 22 hanno lasciato la dottoressa Amelia Shepherd particolarmente scossa. A causa del trauma legato al caso di Dylan (la cui madre è stata responsabile dell'esplosione), Amelia è risultata incapace di affrontare le conseguenze emotive nonostante un intervento di Meredith e Maggie. Ha così annunciato, alla fine del secondo episodio, di aver deciso di prendersi un periodo di pausa. Secondo fonti vicine alla produzione, l'attrice sarà assente per ben otto episodi consecutivi della stagione 22 e tornerà solamente nel 2026.

Non si tratta di un addio definitivo, ma piuttosto di una pausa narrativa integrata consapevolmente nella trama. A partire dalla stagione 2024/25, infatti, Grey's Anatomy ha ridotto il numero minimo di episodi garantiti ai membri veterani del cast da 18 a 14 episodi, come parte di una strategia di contenimento dei costi adottata anche da altri franchise televisivi di lunga data. Tuttavia, per la stagione 2025/26, Caterina Scorsone apparirà in solo 10 episodi su 18, un numero inferiore rispetto agli altri colleghi di lungo corso. Questa riduzione è stata incorporata nella storyline della sua Amelia, giustificandola con il suo periodo sabbatico.

La storia di Amelia Sheperd non è finita: Le anticipazioni della showrunner

Nonostante l'assenza prolungata, Scorsone resta un volto regolare della serie. Il suo personaggio, introdotto per la prima volta nello spin-off Private Practice e poi entrato nel cast fisso di Grey's dalla settima stagione, continua a essere una figura centrale nella mitologia della serie, essendo la sorella di Derek Shepherd e cognata di Meredith Grey. La sua assenza arriva in un momento particolarmente critico per Amelia, il cui percorso emotivo è stato segnato dal senso di colpa per aver preso in carico il complicato caso di Dylan. La giovane paziente, dopo due interventi, si è trovata intrappolata nel proprio corpo, sveglia ma incapace di comunicare, e destinata con ogni probabilità a una lunga degenza in una struttura specializzata. Amelia si ritiene responsabile non solo del destino di Dylan, ma anche della morte della collega e amica Monica Beltran che ha perso la vita nell'esplosione.

Secondo quanto dichiarato dalla showrunner Meg Marinis, la stagione 22 potrebbe rappresentare un punto di svolta per Amelia. “Quella decisione è stata un momento di tracotanza per lei. Forse non avrebbe dovuto nemmeno operare quella ragazza”, ha detto, lasciando intendere che al suo ritorno potremmo vedere un’evoluzione significativa per il personaggio. In ogni caso, la mossa di Caterina Scorsone non è un addio, ma un arrivederci. Prepariamoci a ritrovarla nel 2026 pronta a raccontare una nuova e importante fase della sua storia.

Foto: Disney/Nino Muñoz