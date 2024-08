Grey's Anatomy 21: Nella prossima stagione arriva il cappellano dell'ospedale, ecco chi lo interpreterà

News Serie TV

L'ex star di Lo straordinario mondo di Zoey Michael Thomas Grant vestirà i panni di un nuovo personaggio pronto a creare scompiglio al Grey Sloan Memorial: ecco tutte le anticipazioni.

Un nuovo personaggio ricorrente porterà sicuramente un po' di brio tra le corsie del Seattle Grey Sloan Memorial di Grey's Anatomy. Come riporta in anteprima TVLine, l'attore de Lo straordinario mondo di Zoey Michael Thomas Grant è stato scelto per interpretare James, il nuovo cappellano (apertamente gay) dell'ospedale, nella stagione 21 del longevo medical drama.

Grey's Anatomy 21: Il ruolo di Michael Thomas Grant

Il mese scorso TVLine aveva già anticipato che nella stagione 21 di Grey's Anatomy sarebbe arrivato un nuovo personaggio gay che non sarebbe stato un dottore. Adesso sappiamo finalmente di più. Stando alle prime anticipazioni condivise da ABC, Michael Thomas Grant si unirà alla squadra del Grey Sloan nei panni di un cappellano episcopale apertamente gay. "Ha un posto speciale nel suo cuore per i suoi pazienti più giovani e il suo calore, la sua formazione e la sua spiritualità lo rendono a suo agio e sicuro di sé in ogni situazione. Nella sua vita personale, James si trova a un bivio in cui è aperto all'amore e compie grandi atti di fede", si legge nella descrizione del personaggio.

Chi arriva, chi torna e chi va via nella prossima stagione

Il nuovo personaggio apertamente gay potrebbe colmare il vuoto lasciato da Jake Borelli e Midori Francis, gli interpreti del dottore gay Levi Schmitt e della specializzata bisessuale Mika Yasuda, che torneranno solo il tempo di concludere le storyline dei loro personaggi e poi abbandoneranno la serie. Negli Stati Uniti i nuovi episodi andranno in onda a partire dal 26 settembre su ABC mentre in Italia, come di consueto, arriveranno poco dopo in esclusiva su Disney+.

Di sicuro le cose saranno movimentate nella prossima stagione di Grey's Anatomy visto che, lo ricorderete, nel finale della stagione 20 Catherine Fox (Debbie Allen) si era infuriata con i suoi dipendenti arrivando a licenziare alcuni dei dottori più bravi dell'ospedale: non solo Meredith (Ellen Pompeo) ma anche Amelia Shepherd (Caterina Scorsone), Owen Hunt (Kevin McKidd) e Teddy Altman (Kim Raver). Tuttavia sappiamo che Ellen Pompeo consoliderà la sua presenza tornando per diversi episodi (da un minimo di 7 a un massimo di 14 sui 18 previsti) dopo che, dalla stagione 19, aveva ridotto i suoi impegni nella serie. Inoltre, terminato lo spin-off Station 19, Jason George tornerà a tempo pieno al Grey Sloan nei panni di Ben Warren, intenzionato a portare a termine la sua specializzazione in chirurgia.