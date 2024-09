Grey's Anatomy 21: Meredith e Catherine sono ai ferri corti nel trailer ufficiale della prossima stagione

News Serie TV

Il medical drama tornerà su ABC il 26 settembre, poi arriverà in streaming su Disney+.

Al Grey Sloan Memorial di Seattle sarà guerra totale a partire dal 26 settembre, quando Grey's Anatomy tornerà in onda, con la stagione numero 21, negli Stati Uniti su ABC. In Italia i nuovi episodi arriveranno successivamente in streaming su Disney+ ma intanto la rete americana ha diffuso il trailer ufficiale di una stagione che sembra a dir poco movimentata.



Grey's Anatomy 21: 21: Il Trailer Ufficiale della nuova stagione 2024 - HD

Grey's Anatomy: Cosa ci aspetta nella stagione 21

Il trailer anticipa la faida che metterà l'una contro l'altra Catherine (Debbie Allen) e Meredith (Ellen Pompeo) dopo che la prima ha fatto causa alla seconda per la proprietà della sua rivoluzionaria ricerca sull'Alzheimer. Ma la proprietaria dell'ospedale si scaglia anche contro la Bailey (Chandra Wilson) per essersi schierata con gli specializzandi in difesa di Lucas. "Pensi di essere il dono di Dio per questo ospedale? Sei solo un altro dottore", le urla in faccia. In risposta riceve addirittura un sonoro schiaffone.

Inoltre vediamo che Richard (James Pickens Jr.) e Winston (Jason George) sono alle prese con un caso di un bungee jumper il cui cavo si è spezzato. Jules (Adelaide Kane) e Mika (Midori Francis), invece, affrontano le imbarazzanti conseguenze del loro quasi bacio. Come sappiamo, tra i ritorni di questa stagione ci sarà anche quello della dottoressa Sydney Heron interpretata da Kali Rocha. Nella clip la vediamo all'opera mente segue il suo motto del "guarire con amore". Infine Jo (Camilla Luddington)cerca di affrontare l'argomento della sua gravidanza a sorpresa con Link (Chris Carmack).

Chi arriva e chi va via nel cast della stagione 21

Sarà questa una stagione di importanti cambiamenti nel cast (e via vai). Come sappiamo dalle notizie precedenti, Jason George, che ha trascorso le ultime sette stagioni spegnendo incendi nello spin-off giunto alla conclusione Station 19, tornerà a interpretare regolarmente Ben Warren, il marito della Bailey, per terminare la sua specializzazione in medicina. Jake Borelli e Midori Francis diranno addio i loro personaggi, Levi Schmitt e Mika Yasuda, e al loro posto arriverà Michael Thomas Grant (Lo straordinario mondo di Zoey), scelto per il ruolo di James, il nuovo cappellano (apertamente gay) dell'ospedale. Ellen Pompeo e Scott Speedman passeranno un po' più tempo nei panni di Meredith Grey e Nick Marsh rispetto alle ultime stagioni. Ci sarà la già citata Kali Rocha e, notizia recente, assisteremo anche al ritorno di Jesse Williams.nei panni di Jackson Avery, non sappiamo però per quanti episodi.