Grey's Anatomy 21 dà il bentornato al dottor Avery: Torna Jesse Williams

L'interprete di Jackson Avery farà un'incursione nei prossimi episodi del medical drama di ABC: riuscirà Jackson a placare gli animi dei suoi colleghi e di sua madre Catherine?

Dopo vent'anni ormai possiamo dirlo con cognizione di causa: nessuno se ne va mai via veramente dal Grey Sloan Memorial Hospital di Grey's Anatomy. Un nuovo promo della stagione 21, condiviso in esclusiva da People, svela il ritorno di un altro importante personaggio che ha attraversato le corsie dell'ospedale a lungo in passato. Si tratta del dottor Jackson Avery, interpretato da Jesse Williams.

Grey's Anatomy 21 e il ritorno di Jesse Williams: Cosa sappiamo

Nel promo Meredith (Ellen Pompeo) accoglie il dottor Avery con un caloroso "bentornato" ma lui non sembra molto felice di rivedere lei e gli altri colleghi che - lo ricorderete - nel finale della scorsa stagione erano stati licenziati da sua madre Catherine Avery (Debbie Allen) per la proprietà della sua innovativa ricerca sull'Alzheimer. Che Jackson sia tornato proprio per sistemare le cose e fare da intermediario tra Catherine e gli altri dottori ora disoccupati? Pare, tuttavia, che naturalmente questi ultimi non resteranno a lungo senza lavoro. Ma il modo in cui questa situazione si risolverà sarà, secondo la showrunner Meg Marinis, "molto soprendente". "Non è così facile fare pare con Catherine", ha anticipato a TVLine.

Jesse Williams ha ricoperto il ruolo regolare del dottor Avery in Grey's Anatomy dalla stagione 6 alla stagione 17. In seguito ha lasciato il suo impegno fisso nella serie per dedicarsi ad altri progetti (in primis uno spettacolo a Broadway ma anche Only Murders in the Building e, soprattutto, la nuova serie di Prime Video Costiera, girata in Italia e in arrivo il prossimo anno). Tuttavua è ricomparso di tanto in tanto come guest star nel medical drama, l'ultima volta nell'episodio 5 della stagione 19, da lui anche diretto. Non sappiamo ancora in quanti episodi della stagione 21 lo vedremo.

Tutti i movimenti nel cast della stagione 21

La stagione 21 di Grey's Anatomy debutterà negli Stati Uniti, su ABC, il prossimo 26 settembre. In Italia arriverà successivamente in prima visione in streaming su Disney+ (una data d'uscita italiana non è ancora disponibile). Sarà questa una stagione di importanti cambiamenti nel cast (e via vai). Come sappiamo dalle notizie precedenti, Jason George, che ha trascorso le ultime sette stagioni spegnendo incendi nello spin-off giunto alla conclusione Station 19, tornerà a interpretare regolarmente Ben Warren, il marito della Bailey, per terminare la sua specializzazione in medicina. Jake Borelli e Midori Francis diranno addio i loro personaggi, Levi Schmitt e Mika Yasuda, e al loro posto arriverà Michael Thomas Grant (Lo straordinario mondo di Zoey), scelto per il ruolo di James, il nuovo cappellano (apertamente gay) dell'ospedale. Ellen Pompeo e Scott Speedman passeranno un po' più tempo nei panni di Meredith Grey e Nick Marsh rispetto alle ultime stagioni. Inoltre dopo 17 anni rivedremo inoltre l'instancabilmente allegra Dott.ssa Sydney Heron, interpretata nuovamente da Kali Rocha.

