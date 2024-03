Grey's Anatomy 20: Il trailer ufficiale della prossima stagione, tra grandi ritorni e nuovi amori

News Serie TV

L'amato medical drama torna con i nuovi episodi negli Stati Uniti, su ABC, il 14 marzo mentre in Italia li vedremo prossimamente su Disney+.

La ventesima stagione di Grey's Anatomy, che avrà 10 episodi a causa del lungo sciopero degli sceneggiatori dello scorso anno, sarà la più breve finora dopo la prima, lunga 9 episodi. Ma, a giudicare dal trailer ufficiale appena diffuso da ABC, sarà densa di avvenimenti e ritorni memorabili. Il longevo medical drama torna negli Stati Uniti, su ABC, il prossimo 14 marzo mentre in Italia vedremo i nuovi episodi prossimamente su Disney+ (una data d'uscita non è stata ancora fissata). Intanto guardate qui sotto il trailer che ci permette di dare un'occhiata, tra le altre cose, al ritorno di Arizona (Jessica Capshaw) e ci aggiorna sulle sorti di Teddy (Kim Raver) che era collassata nel finale della scorsa stagione.





Grey's Anatomy 20: Cosa ci aspetta nella prossima stagione

Nei nuovi episodi di Grey's Anatomy ritroveremo Meredith che, lo ricordiamo, nella scorsa stagione aveva lasciato Seattle per trasferirsi a Boston, una mossa per permettere alla sua interprete Ellen Pompeo di dedicarsi anche ad altri progetti e smarcarsi un po' dal personaggio. Tuttavia pare che la vedremo ancora in diversi episodi di questa stagione. Nella ventesima stagione tornerà anche un altro volto storico di Grey's Anatomy, cioè Jessica Capshaw. Nel trailer la sua Arizona Robbins chiede agli specializzandi se sono pronti a fare la storia quindi supponiamo torni al Grey Sloan per fare qualcosa di importante.

La clip, però, ci presenta anche il nuovo personaggio di Monia Beltran, interpretata dalla star di Dead to Me Natalie Morales. Sarà un chirurgo pediatrico che entrerà in rotta di collisione (letteralmente, visto che sfiorano un incidente) con Amelia (Caterina Scorsone) e qualcosa ci dice che potrebbe essere il suo prossimo interesse amoroso.

Le anticipazioni del primo episodio

La sinossi ufficiale del primo episodio della ventesima stagione recita: "Meredith ripensa i suoi piani per curare l'Alzheimer dopo essersi comportata in modo un poì rude nel finale della scorsa stagione. Gli specializzandi sono in difficoltà dopo la morte di un paziente, ma Simone e Lucas vengono immediatamente messi alla prova in da un'emergenza. Richard si confida con Bailey e il destino di Teddy viene rivelato". La sorte di Teddy è ancora in bilico nel trailer dove si dice che è in condizioni critiche. Tuttavia sappiamo che Kim Raver ha firmato il contratto per l'intera stagione, quindi con molta probabilità la sua Teddy se la caverà.