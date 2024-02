Grey's Anatomy 20: Il nuovo teaser trailer ci prepara alle emozioni della prossima stagione

News Serie TV

Negli Stati Uniti il medical drama torna il 14 marzo su ABC mentre in Italia i nuovi episodi arriveranno prossimamente su Disney+.

Grey's Anatomy torna negli Stati Uniti, su ABC, il prossimo 14 marzo con la ventesima stagione (in Italia prossimamente su Disney+) E, siccome le questioni in sospeso rimaste erano parecchie, aspettiamoci grandi stravolgimenti nei prossimi episodi. A partire dal ritorno, ancora una volta, di Ellen Pompeo e della sua Meredith. L'attrice, che aveva lasciato la serie nel corso della passata stagione, tornerà infatti in almeno due episodi. Guardate qui sotto il nuovo teaser trailer che sembra presagire grossi guai anche per Richard (James Pickens Jr.), ricaduto nel vortice dell'alcolismo.





Grey's Anatomy 20: Le anticipazioni

Il teaser si apre con Meredith che chiede a Miranda Bailey (Chandra Wilson): "Quanto tempo devo aspettare?", anche se non è chiaro cosa stia aspettando. Più avanti Bailey dice a Meredith che gli specializzandi "sono nei guai". La star e produttrice esecutiva di Grey's Anatomy Debbie Allen aveva già anticipato che Ellen Pompeo sarà presente in almeno due episodi (tra cui il primo) dei 10 previsti per la prossima stagione (una stagione breve, visti gli scioperi di sceneggiatori e attori). A partire da questa ventesima stagione la produttrice esecutiva Meg Marinis ha sostituito come showrunner Krista Vernoff che ha guidato la serie per quattro stagioni.

Tra le altre cose, il teaser ci ricorda che Link e Jo sono ormai una coppia, Simone è andata a letto con Lucas proprio il giorno in cui avrebbe dovuto sposare Trey e Teddy era collassata mentre eseguiva un intervento. "È in condizioni critiche", sentiamo dire a Winston. Ma forse possiamo non allarmarci, visto che sappiamo che Kim Raver ha rinnovato il suo contratto per l'intera stagione e quindi - al netto di colpi di scena che in Grey's Anatomy pure non mancano mai - dovrebbe essere presente in tutti e 10 gli episodi.

Il ritorno di Ellen Pompeo

Come è noto, Pompeo si è svincolata dal suo ruolo regolare nella serie la scorsa stagione, per dedicarsi ad altri progetti ma è rimasta come voce narrante e produttrice esecutiva della serie, con la promessa che sarebbe tornata di tanto in tanto. Il suo personaggio si è trasferito a Boston in modo che sua figlia Zola (Aniela Gumbs) potesse ricevere un'istruzione adeguata in una scuola per bambini dotati a Boston. La promessa è stata mantenuta visto che Meredith è tornata già nel finale della scorsa stagione e si appresta ora a fare nuovamente un salto tra le corsie del Grey Sloan Memorial.

