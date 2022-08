Grey's Anatomy 19: James Pickens Jr. ci presenta i nuovi specializzandi

News Serie TV

Il longevo medical drama in Italia tornerà con i nuovi episodi prossimamente su Disney+.

C'è aria di cambiamento tra le corsie del Grey Sloan Memorial di Seattle nella stagione 19 di Grey's Anatomy. Come abbiamo appreso nelle scorse settimane, nei nuovi episodi della serie creata da Shonda Rhimes conosceremo ben 5 nuovi personaggi regolari che affiancheranno i volti già noti e rinnoveranno le trame. Mentre le riprese sono già ricominciate a Los Angeles, dal set il veterano della serie James Pickens Jr., l'interprete del dottor Richard Webber, ci presenta i nuovi specializzandi postando una foto di benvenuto su Instagram.

Grey's Anatomy 19: Tutto sui nuovi personaggi

Nella foto vediamo James Pickens Jr. posare accanto agli attori che interpreteranno i nuovi specializzandi del Grey Sloan. "Diamo un caloroso benvenuto ai nuovi specializzandi della famiglia di Grey's", ha scritto l'attore. Da sinistra a destra vediamo Niko Terho (The Thing About Harry) nei panni di Lucas Adams, un dottore che è determinato a dimostrare di essere un bravo chirurgo, proprio come molti altri nella sua famiglia; Adelaide Kane (Reign) nei panni di Jules Millin, che ha avuto un'infanzia complicata cresciuta da artisti/hippy spesso sotto gli effetti di stupefacenti che le hanno fatto capire che era lei l'unica vera adulta della famiglia; Midori Francis (Dash & Lily) nei panni di Mika Yasuda, una figlia di una famiglia con otto fratelli che è abituata a essere trascurata e sottovalutata (e usa la cosa a suo vantaggio); Harry Shum Jr. (Glee) nei panni di Daniel "Blue" Kwan, uno specializando sveglio, impaziente, brillante e "generoso per natura ma competitivo per difetto"; e Alexis Floyd (Inventing Anna) nei panni di Simone Griffin, una giovane donna di successo e intelligente che è cresciuta a Seattle ma che non ha mai voluto lavorare al Grey Sloan a causa di una dolorosa storia personale con l'ospedale.

Compenseranno l'assenza di Ellen Pompeo?

Come annunciato qualche giorno fa, nella stagione 19 di Grey's Anatomy la protagonista assoluta Ellen Pompeo/Meredith Grey sarà presente in modo limitato (probabilmente in soltanto 8 episodi dei 20/23 previsti). L'attrice - che rimarrà comunque produttrice esecutiva e voce narrante della serie - ha voluto inseguire nuove opportunità lavorative, come una nuova miniserie Hulu di cui sarà protagonista. L'introduzione di ben 5 nuovi personaggi, probabilmente, ha a che fare anche con il tentativo di distogliere l'attenzione da Meredith e farci concentrare su nuove storie (forse per prepararci a una addio definitivo dell'attrice? Chissà). Negli Stati Uniti la serie torna su ABC il 6 ottobre mentre in Italia la vedremo successivamente su Disney+ dove sono già disponibili tutte le stagioni precedenti.