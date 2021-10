Grey's Anatomy 18: La stagione della rinascita da oggi in esclusiva con Star su Disney+

News Serie TV

La nuova stagione del medical drama di successo arriva sulla piattaforma video in streaming di Disney+, con la prima puntata disponibile a partire dal 27 ottobre

Grey's Anatomy, il medical drama più seguito negli Stati Uniti, torna finalmente con i nuovi episodi anche in italiano. Quest'anno c'è una novità: la stagione 18 debutta in esclusiva con Star su Disney+ con il primo episodio a partire da oggi, 27 ottobre. L'appuntamento si rinnoverà poi ogni mercoledì con un nuovo episodio sulla piattaforma, dove sono disponibili anche tutte le stagioni precedenti. Ma con quali sfide si confronteranno Meredith Grey (Ellen Pompeo) e gli altri dottori del Grey Sloan Memorial di Seattle? Ecco cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo capitolo che si presenta proprio come quello della rinascita, perché arriva dopo un anno difficile e una stagione - la diciassettesima - che ha affrontato a testa alta e con coraggio la pandemia, davanti e dietro le telecamere.

Grey's Anatomy 18: Dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta

Nella stagione 17 di Grey's Anatomy la pandemia ha messo alla prova la produzione ma anche gli stessi protagonisti del medical drama. L'emergenza sanitaria e la malattia Covid sono stati inglobati nella trama della serie, con Meredith Grey confinata per l'intera stagione su una spiaggia, una sorta di limbo dove si trovava mentre lottava tra la vita e la morte dopo essere stata colpita dal virus. L'espediente narrativo della spiaggia ha permesso di far sognare un po' i fan regalando qualche ritorno a sorpresa: tra tutti quelli di Derek (Patrick Dempsey), George (TR Knight) e Mark e Lexie (Eric Dane e Chyler Leigh). Alla fine Meredith ha superato la sfida tornando in corsia con più consapevolezze e voglia di vivere. Il finale della scorsa stagione, poi, è stato all'insegna dei matrimoni: uno riuscito, uno promesso e uno mancato. Maggie (Kelly McCreary) e Winston (Anthony Hill) sono riusciti a scambiarsi i voti matrimoniali e anche Teddy (Kim Raver) ha accettato la proposta di Owen (Kevin McKidd). Nessun lieto fine, per il momento, per Link (Chris Carmack) e Amelia (Caterina Scorsone), visto che Amelia non si è sentita pronta a dire sì alla proposta di Link. Quest'ultimo, allora, ha bussato alla porta di Jo (Camilla Luddington) che intanto è riuscita a ottenere l'affidamento della piccola Luna, diventando mamma.

Dopo aver affrontato la prova della pandemia descrivendo anche l'impatto che l'emergenza ha avuto sulle famiglie delle vittime e sugli operatori sanitari nel corso dei mesi e poi la corsa al vaccino, Grey's Anatomy si prepara ora a una stagione in cui si costruirà il futuro partendo dal presente e dagli insegnamenti ricevuti. La serie ripartirà proprio da una grande fiera, la Phoenix Fair, durante la quale la città di Seattle celebrerà la ripartenza post-Covid. Naturalmente i dottori e la dottoressa Bailey (Chandra Wilson) - che intanto avrà difficoltà ad assumere nuovi medici - avranno a che fare con le conseguenze di una festa un po' troppo azzardata. Intanto Meredith si troverà di fronte a un'opportunità sorprendente quando incontrerà una vecchia conoscenza di sua madre, il dottor David Hamilton interpretato dalla guest star Peter Gallagher.

Una stagione di grandi ritorni e guest star d'eccezione

Peter Gallagher non sarà naturalmente l'unico nome eccellente che vedremo nella nuova stagione. La star più attesa è sicuramente Kate Walsh che riprenderà il ruolo della dottoressa Addison Montgomery, chirurgo neonatale e ginecologa nonché ex moglie di Derek Shepherd. Torneranno, inoltre, anche Abigail Spencer nei panni della dottoressa Megan Hunt, la sorella di Owen, Debra Mooney in quelli della madre di Owen Evelyn Hunt e - via flashback - Kate Burton nel ruolo della madre di Meredith Ellis Grey. Non mancheranno le sorprese, soprattutto per Meredith che ritroverà qualcuno di speciale dal suo passato. Che la dottoressa Grey sia pronta finalmente a donare di nuovo il proprio cuore a qualcuno?