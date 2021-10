Grey's Anatomy 18: E.R. Fightmaster sarà il primo medico non binario della serie

News Serie TV

L'ex star di Shrill interpreterà il ruolo ricorrente di Kai Bartley in diversi episodi della nuova stagione.

Grey's Anatomy onora ancora una volta la sua tradizionale vocazione all'inclusività e alla rappresentazione arruolando nel cast ricorrente il primo medico non binario, Dr. Kai Bartley. Sarà interpretato dall'artista E.R. Fightmaster che gli appassionati di serie tv ricorderanno per la serie di Hulu Shrill, dove in passato ha interpretato l'interesse amoroso di Fran (Lolly Adefope). Il personaggio - uno dei dottori del team di ricerca sul Parkinson in Minnesota dove Meredith (Ellen Pompeo) si è recata all'inizio di questa stagione - è stato già introdotto nel terzo episodio della stagione 18 (arrivata anche in Italia, con il primo episodio, proprio ieri con Star su Disney+) e tornerà in diversi episodi prima del finale di metà stagione in onda negli Stati Uniti a metà dicembre.

Grey's Anatomy: Chi è Kai Bartley, primo medico non binario del medical drama (SPOILER)

Kai Bartley, non binario come Fightmaster, usa il pronome "loro". Nella descrizione ufficiale del personaggio si legge: "Sono dediti al loro mestiere ed estremamente talentuosi in quello che fanno. Fiduciosi da morire e capaci di far sembrare eccitante e cool anche la scienza più difficile e noiosa". In uno dei prossimi episodi Kai e Amelia (Caterina Scorsone) saranno particolarmente in sintonia, visto che condividono l'amore per la medicina e il cervello. Su Twitter c'è già chi tifa per Kai e Amelia come coppia, visto che la dottoressa Shepherd nel finale della scorsa stagione ha rifiutato la proposta di matrimonio di Link (Chris Carmack). Potrebbe avere quindi il cuore libero per una nuova relazione?

Sebbene E.R. Fightmaster interpreti il primo personaggio non binario in Grey's Anatomy, negli anni la serie ha ospitato decine di personaggi queer e membri della comunità LGBTQ+, sia nel cast regolare che come guest star. Tra i tanti ricordiamo Jake Borelli, che tuttora interpreta il dottor Levi Schmit o Sara Ramirez, interprete della dottoressa bisessuale Callie Torres. L'attore trans Alex Blue Davis ha interpretato inoltre il dottor Casey Parker dalla stagione 14 alla 16.