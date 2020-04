Grey's Anatomy 16: Il finale in anticipo ha evitato la morte di uno dei personaggi principali?

News Serie TV

Negli episodi cancellati a causa del Coronavirus gli sceneggiatori avrebbero pianificato una catastrofe.

Sembra che, ironicamente, il Coronavirus abbia salvato uno dei protagonisti di Grey's Anatomy. Secondo il ben informato TVLine, infatti, nel finale inizialmente pianificato dagli sceneggiatori - e mai girato a causa dell'esplosione della pandemia - uno dei personaggi principali del medical drama sarebbe dovuto morire in seguito a un evento catastrofico.

Grey's Anatomy 16: Il finale alternativo ha evitato una catastrofe

Come è noto, la sedicesima stagione di Grey's Anatomy ha chiuso battenti in anticipo rinunciando a quattro episodi vista l'impossibilità di mandare avanti la produzione in sicurezza a causa del Coronavirus. Fonti vicine alla produzione hanno rivelato che nel finale inizialmente concepito si sarebbe dovuto verificare un evento catastrofico, precisamente una terribile esplosione in seguito alla quale avrebbe perso la vita uno dei personaggi principali. Raggiunta da TVLine, la showrunner della serie Krista Vernoff non ha né smentito né confermato queste voci.

Le dichiarazioni della showrunner Krista Vernoff

Non è chiaro quale dottore del Grey Sloan Memorial Hospital sarebbe stato coinvolto nella tragedia e neppure si sa se la storyline che avevano in mente gli sceneggiatori continuerà nella stagione 17 o sarà definitamente cancellata. Precedentemente la showrunner di Grey's Anatomy Krista Vernoff aveva tranquillizzato i fan assicurando che l'episodio 21 della stagione in corso (andato in onda negli Stati Uniti la scorsa settimana), sebbene non pensato come conclusione della stagione, sarebbe stato comunque un "finale soddisfacente". Un assaggio di quello che avremmo potuto vedere in Grey's Anatomy, tuttavia, potremo trovarlo nel finale della serie spin-off Station 19 che invece non ha subito nessuna cancellazione degli episodi previsti. "Ironicamente quando i fan vedranno gli episodi 15 e 16 di Station 19 avranno un’idea di quello che avevamo preparato per il finale di Grey’s Anatomy 16", ha detto Vernoff a TVLine.

Cosa dovremo aspettarci quindi nella stagione 17 di Grey's Anatomy? Sembra improbabile che i quattro episodi mai girati saranno accorpati alla prossima stagione senza essere riscritti ma tutto è possibile. In Italia, intanto, il finale di stagione di Grey's Anatomy 16, l'episodio 21, andrà in onda su FoxLife il prossimo 11 maggio.