Gremlins: In sviluppo una serie animata basata sul film di culto

WarnerMedia è l'ultima major cinematografica e televisiva ad aver annunciato il prossimo lancio di un proprio servizio di video in streaming. Mentre questo potrebbe significare un ritiro dei propri contenuti dalle piattaforme concorrenti, e il pensiero va subito a Friends e alle serie dell'Arrowverse disponibili attualmente su Netflix, la società dietro HBO e Warner Bros. sta lavorando alla costituzione di una propria offerta di contenuti originali in vista di un veloce lancio. Questa potrebbe includere Gremlins, serie animata basata sull'omonimo franchise di culto.

Attualmente in sviluppo, l'adattamento sarebbe stato affidato allo sceneggiatore e produttore esecutivo Tze Chun, conosciuto in tv per il suo lavoro in Gotham e C'era una volta. Prodotta secondo fonti ben informate dalle divisioni Television di Warner Bros. e Amblin, gli stessi studi dietro i film del 1984 e 1990, la potenziale serie sarebbe un prequel di questi ultimi e si concentrerebbe su Gizmo, l'adorabile e bizzarro animaletto peloso al centro dei film, e su una giovane versione del Sig. Wing (interpretato originariamente dal compianto Keye Luke) mentre insieme affrontano una serie di avventure negli anni prima che Gizmo venga dato in regalo a Billy Peltz (Zach Galligan).

Il servizio di video in streaming di WarnerMedia partirà con una versione "beta", com'è stata definita dal direttore creativo Kevin Reilly, negli ultimi mesi di quest'anno, mentre per il lancio dei primi contenuti originali bisognerà attendere il 2020. La piattaforma andrà ad affiancare il servizio DC Universe, dove sono già in produzione le serie animate Young Justice: Outsiders e Harley Quinn, oltre agli adattamenti live-action di Titans, Doom Patrol, Swamp Thing e Stargirl.