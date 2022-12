Green Lantern: James Gunn smentisce le voci sulla cancellazione della serie tv

News Serie TV

Il co-presidente dei DC Studios pubblica un messaggio cristallino su Twitter per fermare la falsa notizia.

Coloro che negli ultimi giorni si sono preoccupati per le sorti di Green Lantern dopo essersi imbattuti nella notizia della sua presunta cancellazione dopo anni di sviluppo a HBO Max possono tirare un sospiro di sollievo: il nuovo co-presidente dei DC Studios James Gunn ha smentito la voce, definendola su Twitter "falsa".

Fake. — James Gunn (@JamesGunn) December 26, 2022

A proposito di Green Lantern

Basata sull'omonimo fumetto di successo della DC Comics e a cura del co-ideatore di Arrow Greg Berlanti, Green Lantern ha iniziato a muovere i primi passi nell'ormai lontano 2019. A ottobre di quest'anno si è appreso che, rispetto alle prime notizie, la serie andrà in una direzione diversa, rinunciando all'idea di raccontare una storia incentrata sulle Lanterne Verdi Guy Gardner e Alan Scott (interpretate rispettivamente da Finn Wittrock e Jeremy Irvine) e focalizzandosi invece su John Stewart, uno dei primi supereroi neri della DC e una delle Lanterne Verdi più longeve.

Nel 2019, parlando del progetto, Berlanti (per HBO Max già dietro le quinte di Titans) aveva detto che Green Lantern sarà "diversa da qualsiasi cosa vista in televisione" e che sarà "un'antologia di racconti che fanno riflettere ambientata in un mondo in cui esistono i superpoteri e, in quello che promette di essere la nostra più grande serie DC mai realizzata, andremo nello spazio con una serie tv su Lanterna Verde. Ma non posso rivelare altro al momento".

Va detto nel frattempo che i timori dei fan alla luce di certe indiscrezioni erano più che giustificati. In seguito all'acquisizione da parte di WarnerMedia del gruppo Discovery, che nel 2023 porterà a un profondo rebranding di HBO Max e della sua offerta, sono stati cestinati diversi progetti, molti dei quali DC. Non si farà più lo spin-off prequel di The Batman incentrato sulla polizia di Gotham City né la serie antologica Strange Adventures ispirata dall'omonimo fumetto. Cancellata anche la serie animata Batman: Caped Crusader, reinterpretazione della mitologia del Cavaliere Oscuro a trent'anni dal cult Batman. Fermate inoltre le serie basate sui personaggi di John Constantine e Madame Xanadu/Madame X.