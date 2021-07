Grease: La serie tv prequel ordinata ufficialmente a Paramount+

News Serie TV

La storia di Grease: Rise of the Pink Ladies sarà ambientata quattro anni prima dell'iconico film con John Travolta e Olivia Newton-John.

Si torna a cantare e ballare con Grease! Oltre quarant'anni dopo l'arrivo nelle sale dell'iconico film con John Travolta e Olivia Newton-John, il servizio di video in streaming Paramount+ annuncia l'ordine di Grease: Rise of the Pink Ladies, serie tv di 10 episodi ambientata prima delle note vicende di Danny Zuko e Sandy Dumbrowski. Si tratta infatti di un prequel, scritto dalla sceneggiatrice di Atypical Annabel Oakes, in passato anche dietro le quinte di Diario di una nerd superstar.

La trama di Grease: Rise of the Pink Ladies

Ambientata quattro anni prima dell'originale Greace, prima che il rock 'n' roll regnasse e che i Thunderbirds fossero i ragazzi più fichi della Rydell High, Rise of the Pink Ladies racconta di quattro ragazze stufe ed emarginate che osano divertirsi alle proprie condizioni, scatenando un "panico morale" che cambierà la scuola per sempre. La serie sarà chiaramente un musical e includerà numeri musicali caratterizzati sia da grandi successi dell'epoca - gli anni '50 - sia da composizioni originali.

Se la trama vi suona familiare è perché qualcosa di simile era stato ordinato nell'ottobre del 2019 alla piattaforma concorrente HBO Max. All'epoca la serie era conosciuta con il titolo Grease: Rydell High ma successivamente è stata scartata da Casey Bloys, che ha preso il posto dell'ex presidente dei contenuti Kevin Reilly. È approdata quindi a Paramount+, dove ha subito una revisione creativa, diventando ora la prima serie ordinata dalla nuova presidente Nicole Clemens.