Grease: HBO Max ordina la serie tv spin-off Rydell High

Il musical sarà ambientato negli anni '50, come l'originale.

Grease, uno dei musical più famosi e amati nella storia del cinema, torna a cantare, questa volta in tv! HBO Max, nuovo servizio di video in streaming prossimo al lancio, ha ordinato Grease: Rydell High, serie tv spin-off dell'iconico film del 1978 con John Travolta e Olivia Newton-John.

Ambientata come l'originale negli anni '50, quando la scuola era ancora "governata" dalle Pink Ladies e dai Thunderbirds, Grease: Rydell High ruoterà attorno a un gruppo di personaggi - per lo più studenti, alcuni già noti e altri mai incontrati prima - alle prese con le pressioni del liceo, gli orrori della pubertà e le montagne russe della vita negli stati centrali. La serie sarà di fatto un musical e includerà numeri musicali caratterizzati sia da grandi successi dell'epoca sia da composizioni originali. Il tutto mantenendo una sensibilità moderna in grado di avvicinare lo show alle nuove generazioni e agli amanti dei musical di oggi.

"Questa è una storia sugli anni del liceo e sulla vita nelle piccole città degli Stati Uniti raccontata sulla scala di un grande musical rock 'n' roll", ha dichiarato la presidente dei contenuti originali di HBO Max Sarah Aubrey in un comunicato. "È Grease 2.0 ma con lo stesso spirito, la stessa energia e lo stesso entusiasmo da cui si è immediatamente contagiati quando si ascolta una di queste canzoni iconiche".