Grandi speranze: Olivia Colman nella miniserie basata sul romanzo di Charles Dickens

Nel cast dell'adattamento anche Fionn Whitehead, Ashley Thomas, Johnny Harris e Matt Berry.

Una delle attrici britanniche più apprezzate del momento, premiata con l'Emmy e l'Oscar per i ruoli in The Crown e La favorita, Olivia Colman sarà tra i protagonisti di Great Expectations, prossima miniserie dell'americana FX e della britannica BBC basata sul celebre romanzo di Charles Dickens Grandi speranze.

Great Expectations: La trama e il resto del cast

Per i due network, seconda collaborazione su un'opera di Dickens dopo A Christmas Carol nel 2019, scritta come in quell'occasione dall'ideatore di Peaky Blinders Steven Knight, Great Expectations racconta una storia di formazione incentrata su Pip (interpretato nella miniserie di sei episodi dall'attore di Dunkirk Fionn Whitehead), un orfano e ragazzo del popolo che, attraverso una serie di eventi straordinari, riesce a elevarsi socialmente, affrancandosi così dalle proprie origini. Ma in seguito, ammaestrato dalle mutevoli sorti della vita, Pip impara ad apprezzare quel mondo umile che aveva lasciato per inseguire le sue "grandi speranze", capendo infine quali sono i veri valori che ogni uomo deve custodire in sé.

Colman interpreterà la ricca e instabile Miss Havisham, mentre Shalom Brune-Franklin (Line of Duty) vestirà i panni della sua figlia adottiva, Estella. Ashley Thomas (LORO) ha ottenuto il ruolo di dell'intermediario Jaggers e Johnny Harris (I Medici) del forzato Magwitch. Il resto del cast include Hayley Squires (The Essex Serpent) nei panni di Sara, Owen McDonnell (Killing Eve) di Joe, Trystan Gravelle (Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere) di Compeyson e Matt Berry (What We Do in the Shadows) di Mr. Pumblechuck. L'inizio delle riprese è previsto nelle prossime ore a Londra.