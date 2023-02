Grandi speranze: Olivia Colman è irriconoscibile nel teaser trailer della miniserie dal romanzo di Dickens

News Serie TV

Il nuovo adattamento tv del classico della letteratura britannica Great Expectations è scritto dall'ideatore di Peaky Blinders Steven Knight.

Dimenticate l'impeccabile regina Elisabetta II che ha interpretato in The Crown e la risoluta detective Miller in Broadchurch. La Olivia Colman che vedremo nel nuovo adattamento tv di Grandi Speranze, celeberrima opera di Charles Dickens, è invecchiata e sdentata nei panni della decadente Miss Havisham. Eccola nel primo teaser trailer della miniserie Great Expectations che porta la firma di Steven Knight, l'ideatore di Peaky Blinders.

Grandi Speranze: Una storia immortale che arriva in tv

Great Expectations, di sei episodi, ricalcherà la storia di formazione dell'orfano soprannominato Pip, protagonista del romanzo che Dickens pubblicò prima in capitoli a partire dal 1860 e poi interamente. Pip è un orfano e ragazzo del popolo che, attraverso una serie di eventi straordinari, riesce a elevarsi socialmente, affrancandosi così dalle proprie origini. Ma in seguito, ammaestrato dalle mutevoli sorti della vita, Pip impara ad apprezzare quel mondo umile che aveva lasciato per inseguire le sue "grandi speranze", capendo infine quali sono i veri valori che ogni uomo deve custodire in sé.

Il cast

Olivia Colman interpreta Miss Havisham e Fionn Whitehead (Dunkirk) recita nei panni di Pip insieme a Tom Sweet che invece è un giovane Pip. Nel breve teaser trailer vediamo un'irriconoscibile Colman nei panni di Miss Havisham che incontra il giovane Pip quando arriva a Satis House per la prima volta e gli sorride dicendo un po' minacciosamente: "Che creatura preziosa abbiamo pescato dal fiume". Il resto del cast comprende Ashley Thomas (Top Boy), Johnny Harris (A Christmas Carol), Hayley Squires (Call the Midwife), Owen McDonnell (Killing Eve), Laurie Ogden (The Colour Room), Matt Berry (The IT Crowd), Trystan Gravelle (Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere) e Rudi Dharmalingam (The Split).

Gli altri adattamenti di Great Expectations

Il romanzo di Dickens era stato già adattato nel 2011 in una serie di PBS e nel 2012 al cinema nel film omonimo diretto da Mike Newell. In quell'occasione a interpretare Miss Havisham era stata Helena Bonham Carter, attrice che - tra l'altro - con Colman ha condiviso il set di The Crown. Ma questo adattamento può vantare un team di produzione stellare: oltre all'autore delle sceneggiature Steven Knight, apprezzato ideatore di Peaky Blinders e non solo, stanno lavorando alla serie come produttori esecutivi anche Tom Hardy, Ridley Scott, Dean Baker, David W. Zucker, Kate Crowe e Tommy Bulfin. Per Knight si tratta del secondo progetto tratto da un'opera di Dickens adattata per il piccolo schermo dopo la miniserie basata su A Christmas Carol andata in onda a dicembre del 2019.

Attesa in primavera nel Regno Unito su BBC, Great Expectations a livello internazionale sarà distribuita da Hulu negli Stati Uniti e da Star+ e Disney+ nel resto del mondo in un secondo momento.