Grand Hotel cancellata dopo una sola stagione

Basata su un format spagnolo, la serie coinvolgeva Demian Bichir e Roselyn Sanchez.

Grand Hotel non ha ricevuto dal pubblico americano la stessa accoglienza che al lussuoso Riviera Grande sono soliti riservare ai propri clienti. Viste le medie d'ascolto poco soddisfacenti, soprattutto nella seconda parte della stagione inaugurale, ABC ha cancellato il soap drama con Demian Bichir e Roselyn Sanchez basato sull'omonima serie spagnola.

Prodotta tra gli altri da Eva Longoria, Grand Hotel aveva esordito a giugno con 3,68 milioni di spettatori e lo 0.6 di rating nel target demografico 18-49. Le medie si erano mantenute buone per alcune settimane ma erano calate sensibilmente sul finire della stagione, chiudendo con 2,17 milioni di spettatori e uno 0.4 di rating. La serie ha esplorato le vite del carismatico proprietario di un hotel a cinque stelle di Miami e della sua famiglia disfunzionale, nonché dell'efficiente e discreto staff. Relazioni tenute insieme da segreti, patti e scandali che cominciano a venire a galla quando Santiago decide di vendere la struttura.

"È sempre triste diere addio" ha scritto su Twitter Lincoln Younes, interprete dell'affascinante Danny Garibaldi. "Ho appena saputo che la nostra piccola famiglia a Grand Hotel non si riunirà. Questo lavoro mi ha dato molta più gioia di quanto avrei potuto immaginare e per questo sarò sempre estremamente grato. Grazie agli straordinari fan che si sono sintonizzati tutte le sere e hanno investito nei nostri personaggi. Grazie a tutte le persone meravigliose che hanno realizzato un sogno. Grazie ai miei compagni di cast per avermi dato la possibilità di crogiolarmi nella loro luce per un po'. E un ringraziamento speciale a Brian Tanen, Eva Longoria e Ben Spector per la loro implacabile passione e il loro amore nei nostri confronti e nei confronti dello show, e per avermi dato il dono di Danny".