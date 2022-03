Grace and Frankie, la fine è vicina: Netflix annuncia la data degli ultimi episodi

News Serie TV

Dopo i primi 4 episodi diffusi la scorsa estate, la comedy con Jane Fonda e Lily Tomlin torna con altre 12 puntate, le ultime.

Nel caso in cui ad aprile non aveste nulla da vedere, e siamo ironici visto che sono attese oltre 40 prime visioni, Netflix ha un'altra proposta molto interessante da farvi: gli ultimi episodi di Grace and Frankie, della cui stagione finale, la settima, avevamo avuto un piccolo assaggio ad agosto. I restanti 12 episodi della comedy di successo con Jane Fonda e Lily Tomlin, co-ideata ricordiamo da uno dei creatori di Friends, Marta Kauffman, saranno disponibili in streaming dal 29 aprile.

Grace and Frankie 7: Non l'inizio della fine, ma la fine nell'inizio

"Sette anni fa, le vite di Grace e Frankie sono state sconvolte quando i loro mariti di lunga data le hanno lasciate per... stare l'uno con l'altro", si legge nella nota diffusa da Netflix. "Sia partner che complici, Grace e Frankie hanno formato un legame improbabile e indissolubile mentre affrontavano un futuro incerto di petto e mano nella mano. Hanno riso insieme, pianto insieme, hanno preso funghi allucinogeni insieme e, in due occasioni, sono diventate imprenditrici di successo insieme. Dopo 94 episodi che hanno fatto la storia, Grace e Frankie continuano a mostrare a se stesse, alle loro famiglie e ai loro fan cosa significa vivere la vita al massimo, senza paura e senza scuse. Sono state sette stagioni di risate, lacrime, stabilizzatori dell'umore e buone vibrazioni. E, come direbbero Grace e Frankie, c*****e. Questo potrebbe essere il loro capitolo finale, ma sono solo all'inizio".

La serie originale più longeva di sempre di Netflix, Grace and Frankie si concluderà con un episodio intitolato appunto The Beginning (L'inizio, TdR), scritto dalla Kauffman con il co-ideatore Howard J. Morris e da lei diretto. Qui di seguito la locandina completa.