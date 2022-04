Grace and Frankie: Il commovente trailer ufficiale degli episodi finali

News Serie TV

Gli ultimi dodici episodi della comedy con Jane Fonda e Lily Tomlin in streaming su Netflix dal 29 aprile.

Quando tutto sta per finire, meglio farsi una risata. Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale degli episodi conclusivi di Grace and Frankie, la divertente comedy sull'amicizia improbabile tra due donne completamente diverse, diventata la serie più longeva mai prodotta dal servizio streaming. Dopo l'anteprima di agosto, dal 29 aprile sarà possibile vedere finalmente le ultime dis-avventure dei personaggi interpretati da Jane Fonda e Lily Tomlin negli episodi 5-16.

Il finale di Grace and Frankie

In questo atto conclusivo di Grace and Frankie, le due protagoniste torneranno a mostrare a se stesse, alle loro famiglie e ai loro fan cosa significa vivere la vita al massimo, senza paura e senza scuse. Dopo sette stagioni di risate, lacrime, stabilizzatori dell'umore, buone vibrazioni e, come direbbero Grace e Frankie, c*****e, questo potrebbe essere il loro capitolo finale, ma sono solo all'inizio.

Nel trailer, Grace e Frankie brindano alla loro folle corsa cominciata il giorno in cui hanno scoperto che i loro mariti (Sam Waterston e Martin Sheen) si amano da tempo e hanno una relazione, così come ai ricordi che hanno creato lungo la strada, mentre si imbarcano in una nuova avventura che, purtroppo per noi, vivranno fuori dallo schermo. "Non abbiamo ancora finito. Il meglio deve ancora arrivare", dice Grace all'amica.