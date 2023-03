Gotham Knights ospita la leggenda di Hellraiser Doug Bradley: Quale iconico villain della DC interpreterà?

News Serie TV

L'attore apparirà in un episodio della nuova serie DC di The CW.

Doug Bradley interpreterà uno dei villain più celebri della DC nella nuova serie di The CW Gotham Knights. L'iconico Pinhead della celebre saga horror Hellraiser apparirà in un episodio nei panni di Joe Chill, il responsabile della morte dei genitori di Bruce Wayne, episodio che innesca in quest'ultimo la ricerca di vendetta e giustizia, portando così alla nascita del giustiziere che tutti conosciamo come Batman.

Gotham Knights: La trama della nuova serie tv

In onda negli Stati Uniti dal 14 marzo, Gotham Knights immagina una Gotham City senza il suo principale protettore. All'indomani dell'omicidio di Bruce Wayne, il suo ribelle figlio adottivo stringe un'improbabile alleanza con i figli dei nemici di Batman quando vengono tutti incastrati per l'omicidio. Ora etichettati come i criminali più ricercati di Gotham City, questa banda di disadattati rinnegati deve lottare per riabilitare i rispettivi nomi. Ma in una città senza un Cavaliere Oscuro a proteggerla, la situazione appare più pericolosa di quanto non sia mai stata. Tuttavia, la speranza arriva dai luoghi più inaspettati, poiché questa squadra male assortita di fuggitivi diventerà la sua prossima generazione di salvatori. Una squadra conosciuta come i Gotham Knights.

Doug Bradley sarà Joe Chill

È chiaro che Joe Chill ha cambiato irrimediabilmente Gotham City quando ha sparato crudelmente a Thomas e Martha Wayne. In Gotham Knights, dopo aver marcito cinquant'anni nel braccio della morte, Joe Chill sta per essere giustiziato. Tuttavia, il 'Santo Patrono dei Cattivi' non ha nessuna intenzione di portare i segreti che custodisce nella tomba con lui.

"Quando abbiamo lanciato i casting per l'iconico ruolo di Joe Chill, probabilmente colui che ha creato Batman, avevamo un solo nome in mente: Doug Bradley", hanno dichiarato gli ideatori e produttori esecutivi di Gotham Knights​ Chad Fiveash, James Stoteraux e Natalie Abram in un comunicato. "Avevamo bisogno di un attore con quella solennità capace di rendere giustizia a un personaggio così seminale nel canone DC Comics. E chi meglio dell'uomo il cui leggendario ritratto di un demonio classico - Pinhead nel franchise Hellraiser -, che continua a terrorizzare generazioni di fan dell'orrore, per interpretare il ruolo di un altro demonio classico?".