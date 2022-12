Gossip Girl torna più vendicativa che mai: Su NOW la seconda stagione del revival dell'iconico teen drama

News Serie TV

L'appuntamento con la serie che racconta le scandalose vite dell'elite di Manhattan si rinnova ogni venerdì con un nuovo episodio su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea con HBO Max.

"Niente più gentilezza, è tempo di caos". Ci ha lasciati con questa promessa, nel finale della prima stagione del revival sequel di Gossip Girl, l'ambiziosa influencer dell'Upper East Side Julien Calloway (Jordan Alexander). Ora che la serie sviluppata da Joshua Safran è tornata con la seconda stagione - da oggi 2 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti - la regina dei pettegolezzi che controlla le vite dei rampolli dell'elite di Manhattan non farà sconti a nessuno. Nuovi scandali, guest star d'eccezione e persino un po' di Italia: ecco cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi.



Gossip Girl: Dove eravamo rimasti?

La prima stagione del revival di Gossip Girl, ambientata otto anni dopo la chiusura del sito web con cui nella serie originale la misteriosa blogger tormentava gli studenti della Constance Billard-St. Jude's School di Manhattan, ha seguito una nuova generazione di adolescenti ricchi e viziati. Una nuova Gossip Girl ha iniziato a prendere di mira gli studenti della scuola più "in" dell'Upper East Side. Ma, sorpresa, non si trattava di una studentessa ma di un gruppo di professori - capeggiato da Kate Keller (Tavi Gevinson) - che si è nascosto dietro a un account Instagram per dare una lezione ai facoltosi studenti. Alla fine del primo ciclo, l'ape regina Julien ha stretto un accordo con Gossip Girl: sarà lei la sua fonte privilegiata rivelandole tutti i segreti dei suoi amici. Nel frattempo ha deciso che proverà a smascherarla. Ma un patto di questo tipo, ha anticipato lo showrunner Joshua Safran parlando con TVLine, sarà "più facile a dirsi che a farsi".

E gli altri protagonisti? Zoya (Whitney Peak), che stava per lasciare New York per problemi economici, è riuscita a restare in città con suo padre grazie a una generosa donazione di Julien, ma ha deciso di prendere le distanze dalle ragazze della Constance e farsi una nuova amica, Shan (Grace Duah). Monet (Savannah Lee Smith) sembrava intenzionata a rubare la scena a Julien. Nel frattempo, si è formata ufficialmente la prima "troppia" della serie, con Audrey (Emily Alyn Lind), Max (Thomas Doherty) e Aki (Evan Mock) che hanno deciso di iniziare una relazione poliamorosa che andasse oltre la camera da letto.

La trama e le anticipazioni della seconda stagione

La seconda stagione di Gossip Girl riparte dal secondo semestre dell'ultimo anno di liceo. La vendicativa burattinaia dell'Upper East Side è intenzionata a non dare tregua a nessuno controllando le vite scandalose e le bugie dei rampolli dell'élite di Manhattan. Se c'è una lezione che ha imparato è che bisogna dare al pubblico ciò che il pubblico chiede. Ora è pronta a gettare benzina sul fuoco, osservare ciò di cui è capace e capire come può renderlo più catastrofico di prima, anche se questo significherebbe mentire. Tra vecchi nemici e con l'aiuto di nuovi alleati, le cose si faranno incandescenti: potrà esserci una sola regina, ed entro la fine dell'anno scolastico tutti sapranno dove sono stati (dis)seppelliti i segreti... e chi li ha portati allo scoperto.

Gossip Girl atterra in Italia!

Ma attenzione: nei nuovi episodi di Gossip Girl ci sarà anche un po' d'Italia! Lo scorso agosto, infatti, gli attori Evan Mock, Emily Alyn Lind, Whitney Peak, Jordan Alexander ed Eli Brown sono stati paparazzati nel centro di Roma dove stavano girando alcune scene della seconda stagione. Quali saranno le trame che Gossip Girl ordirà all'ombra del Colosseo? Non vediamo l'ora di scoprire tutto.





Il cast: Torna Michelle Trachtenberg (e non sarà sola?)

Riconfermate, nei nuovi episodi, tutte le star della prima stagione: Jordan Alexander nei panni di Julien, Eli Brown in quelli di Obie, Thomas Doherty nel ruolo di Max, Tavi Gevinson nel ruolo della professoressa Kate Keller, Emily Alyn Lind nel ruolo di Audrey, Evan Mock in quello di Aki, Zion Moreno come Luna, Whitney Peak nella parte di Zoya, Savannah Lee Smith nel ruolo di Monet e la neopromossa Grace Duah nei panni di Shan. Come anticipato dal trailer, ci sarà inoltre un grande ritorno dalla serie originale: Michelle Trachtenberg tornerà nei panni della perfida Georgina Sparks. Nella clip la vediamo cogliere di sorpresa Kate dopo essersi introdotta nel suo appartamento: quali saranno i suoi piani? Vi ricordiamo che il figlio di Georgina, Milo, che avevamo già conosciuto nella prima stagione, è uno studente della Constance Billard-St. Jude's School. Ma, a quanto pare, non sarà l'unico volto noto che rivedremo, visto che lo showrunner Joshua Safran è intenzionato a coinvolgere altri attori dalla serie originale. Quindi occhi aperti, perché le sorprese per i fan della prima ora sono dietro l'angolo.





