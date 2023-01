Gossip Girl: HBO Max cancella il revival dopo due stagioni

News Serie TV

Doccia fredda per i fan di Gossip Girl: il sequel dell'iconico teen drama non avrà un finale? Lo showrunner Joshua Safran cerca una nuova casa per la serie, ma è pessimista.

Gossip Girl dovrà rinunciare ai suoi scandali e pettegolezzi. Per la seconda volta. Il revival sequel dell'iconico teen drama è stato cancellato dal servizio di video in streaming HBO Max dopo due stagioni e, al momento, pare proprio che non avrà un finale. Lo ha annunciato suo malgrado, con un tweet pieno di tristezza, lo showrunner della serie Joshua Safran.

Gossip Girl cancellata: Il revival si ferma dopo due stagioni

"Ecco il gossip: è con il cuore pesante che devo annunciare che Gossip Girl non continuerà su HBO Max", ha twittato Joshua Safran. “Io e i produttori esecutivi saremo per sempre grati alla rete e allo studio per la loro fiducia e il loro supporto; agli autori per i loro cervelli acuti e il loro talento; ai membri del cast superstar per essere stati i più grandi collaboratori e degli amici; e alla troupe per il duro lavoro, la dedizione e l'amore per il progetto. Questo è stato onestamente il miglior set su cui abbia mai lavorato".

Il revival di Gossip Girl, arrivato a dieci anni dalla conclusione della serie originale, ha dato seguito alle vicende dei rampolli dell'Upper East Side concentrandosi su una nuova generazione di studenti della Constance Billard St. Jude's School giudicati e osservati dall'occhio vigile di Gossip Girl, ora un account Instagram gestito segretamente dai professori della scuola. Arrivata su HBO Max nell'estate del 2021, la serie si era imposta come il miglior debutto di sempre sulla piattaforma. La cancellazione, per una pura coincidenza, è arrivata proprio nel giorno dell'anniversario della prima messa in onda della serie originale in Italia, il 19 gennaio 2008 quindi esattamente 15 anni fa.

La serie potrebbe continuare altrove? Il pessimismo di Joshua Safran

Il finale della seconda stagione, che ora sarà anche finale di serie, sarà in streaming negli Stati Uniti su HBO Max la settimana prossima, il 26 gennaio (in Italia gli episodi sono stati proposti praticamente in contemporanea da Sky e NOW). Lo showrunner si è subito mobilitato per trovare una nuova casa al revival di Gossip Girl, come è recentemente accaduto a un'altra serie cancellata da HBO Max, Minx (ma in quel caso gli episodi erano già stati girati, quindi la situazione è diversa). È sembrato, però, fin da subito molto pessimista. "In questo clima, potrebbe rivelarsi una battaglia in salita, e quindi se questa è la fine, almeno siamo usciti di scena quando eravamo al top", ha osservato.

Il problema dei costi

Intervistato da Vanity Fair, Joshua Safran è stato ancora più duro, facendo intendere che la cancellazione della serie rientra in una grossa operazione di taglio dei costi messa in atto dal gruppo WarnerMedia in seguito alla maxi fusione con Discovery. "Non credo che finiremo da nessuna parte. Siamo, ancora una volta, molto costosi. Siamo stati in grado di organizzare eventi nelle più grandi location di New York che sento che nessuno di noi che lavora nello show - attori, troupe - può credere che ci sia stato permesso di fare. E questo costa un sacco di soldi. Semplicemente non credo che finiremo da qualche altra parte perché tutti stanno tagliando i costi", ha detto in modo molto schietto lo showrunner.