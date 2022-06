Gossip Girl 2: Torna Georgina Sparks! Michelle Trachtenberg nel primo teaser della seconda stagione

News Serie TV

Nei nuovi episodi del sequel del teen drama di culto tornerà la perfida Georgina, una vecchia conoscenza dalla serie originale: cosa dobbiamo aspettarci?

Preparati Upper East Side, la scaltra Georgina Sparks vuole riprendersi ciò che le spetta! Il primissimo teaser della seconda stagione di Gossip Girl, il sequel dell'omonimo teen drama di The CW, anticipa il ritorno di uno dei personaggi più noti (e forse odiati) della serie originale: Georgina Sparks interpretata di nuovo da Michelle Trachtenberg. Una data di uscita dei nuovi episodi non è stata ancora annunciata, ma questa succosa anticipazione scalda i motori e mette in allerta i fan.

And I have a feeling that this city is about to burn. pic.twitter.com/NbGfPRN2Xh — Gossip Girl (@gossipgirl) June 22, 2022

Gossip Girl 2 e il ritorno di Georgina: L'annuncio di HBO Max

Sui canali social ufficiali della serie è stato diffuso un breve teaser che recita, giocando con il cognome del personaggio, "Ci vuole solo una scintilla (spark ndr.) per far partire un incendio". "E ho la sensazione che questa città sta per bruciare", si legge nel post che accompagna il video dove vediamo in lontananza, seduta da sola in un teatro vuoto, l'inconfondibile Georgina. Il casting è stato confermato anche dallo showrunner della serie Joshua Safran che su Twitter ha scritto: "Il gatto è uscito dal sacco, grazie a dio!"

I ritorni dalla serie originale

In realtà la notizia non giunge così inaspettata, visto che già nella prima stagione gli autori avevano spianato la strada per il ritorno di Georgina introducendo suo figlio Milo, anche lui giovane studente della Constance Billard. In quell'occasione, Safran aveva spiegato di voler andare per gradi in modo da non introdurre subito personaggi già molto noti dalla serie originale nel nuovo show. “All'inizio pensavamo di voler assolutamente riportare nello show gli attori della serie originale. Sarei morto per avere Michelle nello show! Ma poi abbiamo deciso di lasciar conoscere al pubblico i nuovi personaggi prima, si spera, di riportare indietro alcune persone", aveva detto. La promessa, in effetti, è stata mantenuta visto che nel primo ciclo di episodi hanno fatto un cameo anche altri personaggi "minori" come Dorota, Cyrus, la madre di Blair Eleanor e Vanya. Sarà solo questione di tempo, probabilmente, prima di poter rivedere i volti più amati.

Il sequel di Gossip Girl, che ha debuttato su HBO Max la scorsa estate negli Stati Uniti e in autunno in Italia su Sky e in streaming su NOW, si concentra su un altro gruppo di giovani dell'elite di Manhattan tormentati da una nuova misteriosa Gossip Girl che però non ha più un blogger ma ha Instagram e che vuole metterli in riga. In madrepatria la serie è stata una delle più seguite sul servizio di video in streaming HBO Max e per questo è stata subito rinnovata per una seconda stagione che, a questo punto, i fan attenderanno con più impazienza.