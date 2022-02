Good Trouble promuove Priscilla Quintana e arruola altri due attori nella quarta stagione

News Serie TV

Bryan Craig e Booboo Stewart hanno firmato per due ruoli ricorrenti nella serie di Freeform.

Vedremo Isabella a tempo pieno nella prossima stagione di Good Trouble. La serie, spin-off di The Fosters, in Italia è purtroppo ancora inedita ma sta per tornare con i nuovi episodi negli Stati Uniti su Freeform il 9 marzo. Per l'occasione Priscilla Quintana, attrice che ha interpretato il personaggio di Isabella nella seconda e nella terza stagione (nella foto in alto), è stata promossa a regolare nella quarta. Inoltre sono stati ingaggiati altre due attori per due ruoli ricorrenti, Bryan Craig (The Grand Hotel) e Booboo Stewart (The Twilight Saga).

La trama di Good Trouble e le anticipazioni della stagione 4

Good Trouble, creata da Joanna Johnson, Peter Paige e Bradley Bredeweg, segue le vicende delle ventenni Callie e Mariana (interpretate da Maia Mitchell e Cierra Ramirez) a Los Angeles, mentre si destreggiano tra carriera, amore e tipici problemi di indipendenza dei vent'anni in quel momento della vita in cui gli amici sono la tua famiglia. Lontano dalle braccia rassicuranti della famiglia, le due sorellastre cominciano una nuova vita all'interno delle mura della Coterie, un complesso abitato da ragazzi attraenti e disinibiti.

La showrunner Joanna Johnson, in occasione dell'annuncio di una quarta stagione, aveva già anticipato che avremmo conosciuto nuovi personaggi e visto nuove storie d'amore. "Seguiremo la gravidanza e dove porterà Gael e Isabella. Malika sarà coinvolta in questo nuovissimo e interessantissimo ambiente lavorativo - la politica dell'amministrazione cittadina... E vedremo Mariana e le ragazze del Fight Club provare a lanciare la loro app dopo che la loro proprietà intellettuale è stata rubata, e cosa accadrà con questo", aveva anticipato. Priscilla Quintana quindi tornerà a tempo pieno nei panni di Isabella, un'inquilina della Coterie incinta di Gael (Tommy Martinez); nella prossima stagione seguiremo il suo percorso come neomamma. Bryan Craig interpreterà Joaquin, un giornalista investigativo indipendente con un passato misterioso; Booboo Stewart, invece Luca, un uomo senza alloggio su cui Joaquin sta scrivendo una storia e con cui fa amicizia.