Gomorra: Un film spin-off racconterà le origini di Ciro

Ciro Di Marzio continuerà a vivere, in un certo senso. Quasi un anno dopo quel drammatico finale che ha visto il personaggio interpretato da Marco D'Amore lasciare le scene di Gomorra: La serie, ucciso da colui che un tempo era il suo migliore amico, in attesa dell'arrivo in tv della quarta stagione, la serie di successo di Sky Atlantic scuote il panorama televisivo italiano con l'annuncio della prossima produzione di un film spin-off incentrato sulle origini dell'Immortale.

Scritto dallo sceneggiatore di Gomorra Leonardo Fasoli, il film - il cui titolo dovrebbe essere per l'appunto L'Immortale - riporterà D'Amore nei panni del criminale Ciro Di Marzio, ovviamente. Dopo essere passato dietro la macchina da presa per diversi episodi della quarta stagione, D'Amore curerà anche la regia dello spin-off, per una distribuzione nelle sale cinematografiche in data da definire, presumibilmente entro la fine del 2019.

Prodotto come la serie da Cattleya, il film "racconterà come Ciro Di Marzio è diventato Immortale e il suo ingresso nel gruppo dei Savatano", ha rivelato il produttore Riccardo Tozzi. "È importante ricordare come il terremoto del 1980 cui Ciro è sopravvissuto da bambino aiutò la Camorra a rinascere in Campania, quindi c'è un parallelo tra le due storie".