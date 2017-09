Gomorra: Trailer e data dell'attesissima stagione 3 della Serie TV

È stata una lunga attesa, ma grazie al cielo ora ha i giorni contati! Sky Atlantic ha annunciato che la terza stagione della serie italiana Gomorra, della quale è stato diffuso nel frattempo il trailer, andrà in onda sul canale 110 di Sky (e in streaming su Now TV) dal prossimo 17 novembre, ogni venerdì alle ore 21:15 con un doppio episodio.

I fan scopriranno finalmente che fine hanno fatto Genny, Ciro e gli altri personaggi sopravvissuti al finale della scorsa stagione. "I re cadono, i fantasmi ritornano, la guerra ricomincia" recita la tagline nella clip, mentre lo scorrere frenetico delle immagini rende quanto mai chiaro come il vuoto di potere venutosi a creare con la scomparsa del boss Pietro Savastano cambierà gli equilibri e scatenerà altra violenza nel tentativo di riempirlo. Sulla scena della criminalità napoletana si affacceranno nuovi e temibili attori, come Enzo (interpretato da Arturo Muselli), capo di una nuova fazione malavitosa, e Valerio (Loris De Luna), giovane della Napoli bene affascinato dal mondo criminale.