Gomorra: La stagione 3 in tv quest'autunno

La nuova stagione di Gomorra si farà attendere ancora un altro po', ma fortunatamente non tanto quanto l'ultima andata in onda. In occasione degli ultimi ciak dei nuovi episodi, Sky Italia ha annunciato che la terza stagione della serie fenomeno sul clan camorristico dei Savastano arriverà su Sky Atlantic e sul servizio di video in streaming Now TV il prossimo autunno.

La terza sarà la prima stagione di Gomorra a non coinvolgere Stefano Sollima, impegnato in altri progetti. I 12 nuovi episodi sono diretti da Francesca Comencini e Claudio Cupellini, già dietro la macchina da presa nei cicli precedenti. Confermata la presenza nel cast dei protagonisti Marco D'Amore (interprete di Ciro), Salvatore Esposito (Genny), Cristina Donadio (Scianèl) e Cristiana Dell'Anna (Patrizia), cui si aggiungono alcune new entries: Arturo Muselli e Loris De Luna, cui sono stati affidati i ruoli di Enzo, il capo di una nuova fazione malavitosa, e Valerio, un giovane della Napoli bene affascinato dal mondo criminale.

La storia, giunta alla sua fase matura, riparte dalla morte di Pietro Savastano, raccontando la lotta di potere scatenata dal vuoto di leadership. Una guerra che quest'anno uscirà dai confini di Scampia e Secondigliano, raggiungendo persino la Bulgaria.