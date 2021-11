Gomorra 5: le nostre videointerviste agli attori e agli autori per la stagione finale

News Serie TV

Prende il via il 19 novembre su Sky e in streaming su NOW l'attesa stagione finale di Gomorra, la serie tv italiana di successo mondiale, di cui abbiamo intervistato sceneggiatori e regista, oltre ovviamente ai bravissimi protagonisti Salvatore Esposito, Marco D'Amore, Ivana Lotito e Arturo Muselli.

Una serie da cinque stagioni e 58 episodi, un film di racconto parallelo alla quarta, L'Immortale, un successo mondiale che l'ha vista arrivare sugli schermi di 190 paesi. Questa è stata Gomorra - La serie, nata dal libro non fiction di Roberto Saviano, già trasposto al cinema da Marco Garrone. Un'avventura senza precedenti per la serialità italiana, iniziata nel 2014 e che giunge alla fine nel 2021, con gli ultimi 10 episodi a partire dal prossimo 19 novembre su Sky e in streaming su NOW.

Le nostre video interviste a cast e autori di Gomorra - La serie, quinta stagione

Come sa chi ha seguito la vicenda dall'inizio, sono rimasti in pochi a fronteggiarsi nella spietata guerra di camorra: moltissime le vittime eccellenti della scorsa stagione e altrettante ce ne saranno in quest'ultima. In occasione della presentazione alla stampa abbiamo avuto la possibilità di incontrare quattro dei protagonisti: Salvatore Esposito (Genny Savastano), Marco D'Amore (Ciro), Ivana Lotito (Azzurra) e Arturo Muselli (Enzo Sangue Blu), oltre ai bravissimi sceneggiatori Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli, e al regista Claudio Cupellini.

Qua sotto le nostre video interviste al fantastico cast della serie e ai suoi autori.





