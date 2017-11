Gomorra 3: finalmente da oggi su Sky Atlantic la nuova stagione

È quanto meno singolare che la tanto attesa terza stagione della serie tv italiana Gomorra arrivi nelle stesse ore in cui una nazione intera, e non soltanto questa, sta parlando della morte del noto boss mafioso Salvatore Riina. Così ha voluto il caso. Fatto sta, che il 17 novembre riparte su Sky Atlantic e in streaming su Now TV - ogni venerdì alle ore 21:15 con un doppio episodio - il racconto delle vicende legate al clan camorrista dei Savastano, interrotto ormai un anno e mezzo fa con la morte di Don Pietro.

La nuova stagione riparte proprio da quel drammatico frangente, prima di spostarsi temporalmente avanti di un anno. Tolto di mezzo l'ingombrante genitore, Genny (interpretato da Salvatore Esposito), colui che ha armato la mano di Ciro di Marzio (Marco D'Amore), cerca di tenere vivo il nome dei Savastano, capendo ben presto che il vuoto di potere venutosi a creare potrebbe rivelarsi ben più pericolo e ingestibile di chi l'ha preceduto. Infatti, tra nuove alleanze, nuovi nemici, nuovi tradimenti e, quindi, nuovi equilibri, diviso costantemente tra l'impero ereditato a Napoli e quello creato con le sue stesse mani a Roma, Genny deve capire (se non addirittura imparare) come muoversi e di chi fidarsi mentre c'è chi lo considera inadatto. Suo suocero ad esempio, il camorrista Giuseppe Avitabile (Gianfranco Gallo), e Malammore (Fabio De Caro), il più fedele degli uomini di Don Pietro, diviso tra il giuramento fatto al clan e il desiderio di prendere in mano le redini della situazione.

Sono 12 gli episodi prodotti per questa terza stagione di Gomorra, mentre l'ideatore Roberto Saviano ha già assicurato da tempo che ne seguirà una quarta. La serie, un successo anche internazionale venduto in 170 paesi, ha in un certo senso risvegliato il panorama televisivo italiano, negli ultimi anni e soprattutto nell'ultimo periodo sempre più impegnato nelle produzioni originali di qualità. Serie che spesso raccontano il male, di fatto una necessità per Saviano. "La terza stagione di Gomorra è uscita da Scampia, è uscita anche da Napoli, ha lasciato l'Italia di nuovo per approdare in Bulgaria, nella periferia occidentale di Sofia, a Lyulin", scrive l'autore nel pressbook della serie. "Quello che volevamo mostrare è come le periferie del mondo si somiglino tutte, come le periferie del mondo abbiano un muscolo comune che pompa sangue e denaro, un cuore che batte all'unisono, e quel cuore è un cuore criminale, è un cuore immortale".

"E in questo racconto non c’è spazio per il bene, per la dicotomia classica tra bene e male", continua Saviano. "Le forze dell'ordine, la società civile non sono altro che interferenze nel complesso di azioni militari e imprenditoriali del Risiko criminale che abbiamo messo in scena. Non c'è possibilità di ricomporre il caos, si può solo raggiungere un caos ancora maggiore. E non c'è consolazione possibile. Non troverete in Gomorra il poliziotto ossessionato dal boss latitante e che ha giurato di trovarlo, fosse l'ultima cosa che fa nella vita. Non troverete l'assistente sociale che sacrifica tutto per interrompere percorsi criminali. E non li troverete non perché non esistano, ma perché lo spettatore finirebbe per immedesimarsi in loro, per provare empatia solo per loro, dimenticando il resto. Basterebbe un attimo. E invece Gomorra dà a chi la guarda uno specchio e pone domande. Cosa vedete in quello specchio? Vi riconoscete? Anche voi desiderate potere, denaro, donne, uomini? E cosa fare per ottenere ciò che volete? Quali regole infrangete? E se la realtà che racconta Gomorra è vera, cosa puoi fare tu per cambiarla? Proprio tu e non il poliziotto ossessionato dal boss latitante o l'assistente sociale che interrompe percorsi criminali".